Часть Владивостока сегодня останется без света

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Энергетики проводят плановую проверку электросетей
|Фото: ukrday.net
Сегодня, 10 марта, в нескольких районах Владивостока с 9 часов утра начались плановые отключения света. Сотрудники МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» сообщили, что в некоторых домах может на несколько часов прекратиться подача электричества. Неудобства связаны с работой энергетиков на электросетях. С 17:00 подача коммунальных услуг будет восстановлена. Плановые отключения запланированы по следующим адресам:
1я Морская: 1, 1/3;
Адмирала Кузнецова: 49;
Белинского: 21, 23;
Ватутина: 20;
Верхнепортовая: 2, 2А, 4А, 4Б, 6А, 10;
Иннокентьевская: 33, 37, 39, 41, 43, 45А, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71;
Кольцевая: 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45;
Кольцевой переулок: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13;
Ладыгина: 4, 9, 9А;
Луговая: 57А, 57Б;
Лянчихинская: 3;
Муссонная: 29;
Нерчинская: 26;
Покровская: 13;
Посьетская: 18А, 20, 22, 24;
Сафонова: 7, 8, 9, 10, 12;
Светланская: 112, 114, 174, 177, 177/1;
Светлая: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33;
Суворовская: 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67;
Талалихина: 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12;
Терья: 11, 13, 13А, 13В;
Успенского: 39, 47, 49, 51, 53, 53А, 53А, 53Б, 62, 62А, 65, 72, 74А, 76, 76А;
Фанзавод: 1, 8;
Четвёртая: 12А, 12Д, 14Б, 14/1, 14/10, 14/11, 14/12, 14/15, 14/18, 20, 20А, 22Г;
Чичерина: 31, 33, 35, 48, 50, 52, 54;
Шестая: 28.