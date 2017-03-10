Часть Владивостока сегодня останется без света

Сегодня, 10 марта, в нескольких районах Владивостока с 9 часов утра начались плановые отключения света. Сотрудники МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» сообщили, что в некоторых домах может на несколько часов прекратиться подача электричества. Неудобства связаны с работой энергетиков на электросетях. С 17:00 подача коммунальных услуг будет восстановлена. Плановые отключения запланированы по следующим адресам: 1я Морская: 1, 1/3; Адмирала Кузнецова: 49; Белинского: 21, 23; Ватутина: 20; Верхнепортовая: 2, 2А, 4А, 4Б, 6А, 10; Иннокентьевская: 33, 37, 39, 41, 43, 45А, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71; Кольцевая: 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45; Кольцевой переулок: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13; Ладыгина: 4, 9, 9А; Луговая: 57А, 57Б; Лянчихинская: 3; Муссонная: 29; Нерчинская: 26; Покровская: 13; Посьетская: 18А, 20, 22, 24; Сафонова: 7, 8, 9, 10, 12; Светланская: 112, 114, 174, 177, 177/1; Светлая: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33; Суворовская: 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67; Талалихина: 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12; Терья: 11, 13, 13А, 13В; Успенского: 39, 47, 49, 51, 53, 53А, 53А, 53Б, 62, 62А, 65, 72, 74А, 76, 76А; Фанзавод: 1, 8; Четвёртая: 12А, 12Д, 14Б, 14/1, 14/10, 14/11, 14/12, 14/15, 14/18, 20, 20А, 22Г; Чичерина: 31, 33, 35, 48, 50, 52, 54; Шестая: 28.

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