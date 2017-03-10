Политолог: новое решение суда - плохой знак для Пушкарёва

Очередное судебное заседание по делу мэра Владивостока Игоря Пушкарёва привело к его временному отстранению от должности. Таким образом в четверг Басманный суд Москвы удовлетворил новое ходатайство следствия по делу о коммерческом подкупе и злоупотреблении должностными полномочиями. Очевидно, что утро пятницы в городской и в краевой администрациях начнётся с обсуждения вопроса об исполняющем обязанности мэра и развитии событий вокруг этой должности.

Известный российский политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отметил сегодня в беседе с корреспондентом РИА «Восток-Медиа»: «Случаи восстановления отстранённых мэров в должности после судов крайне редки. Иногда бывали условные приговоры, но они предполагали деквалификацию. Хотя в случае Владивостока налицо - готовность всех сторон биться, поэтому многое будет зависеть от расстановки сил».

Приморский политолог, директор Центра социальных инноваций «Чёрный куб» Юрий Коломейцев так прокомментировал ситуацию: «Как показывают социологические исследования, безвластие в городе негативно оценивается жителями краевой столицы. Развешанные, вероятно, командой Пушкарева к 8 марта баннеры с поздравлением женщин, с восьмёркой из колючей проволоки, было попыткой будоражить возмущение именно жителей. Но эта попытка не была слишком эффективной. В любом случае, это решение суда - плохой знак для политической карьеры Пушкарева, и это факт».

На вопрос, по какому сценарию в ближайшее время могут развиваться события вокруг кресла градоначальника, Юрий Коломейцев ответил: «Именно по тому, по которому и развивались до сегодняшнего дня. Будет назначен и.о. - скорее всего, человек губернатора, который и сыграет роль «серого кардинала». Вероятнее всего, начнёт «зачистку» в рядах администрации Владивостока, сместит с должностей «неугодных». Ну а в дальнейшем попытает счастье в получении постоянного места градоначальника».

Игоря Пушкарёва силовики задержали 1 июня прошлого года, в тот же день прошли обыски, и Следственный комитет возбудил дело по статьям 204 (часть 3) и 285 (часть 3) Уголовного кодекса России. Ожидалось, что уже в начале июня будут приостановлены полномочия Пушкарёва - по аналогии с делом экс-мэра Владимира Николаева – но это произошло только сейчас.

С момента отсутствия Игоря Сергеевича на рабочем месте его обязанности поочередно исполняли первые заместители. Сам Пушкарёв пробудет в «Матросской тишине» до конца мая.