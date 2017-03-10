Приморцы могут подать заявление в суд через Интернет

Начиная с этого года жители Приморья могут подать исковое заявление в суд через портал «Госуслуги». В том, как именно работает эта система, разбирался корреспондент РИА «Восток-Медиа».

С судебными инстанциями рано или поздно приходится сталкиваться большинству приморцев. Различные споры, гражданские иски, административные нарушения становятся причиной плотного общения жителей края со служителями Фемиды. Начиная с этого года жители региона могут обратиться в суд посредством Интернета. С 1 января подать исковое заявление в суд можно с помощью портала «Госуслуги». Проще всего это сделать на сайте нужного суда, в разделе «Подача процессуальных документов в электронном виде».





Помощник председателя Советского районного суда Владивостока Александра Щербакова рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа»: «Через портал «Госуслуги» граждане могут подать иск, заявление в порядке исполнения решения суда или приговора, заявление по административному производству. Это очень удобно, если человеку неудобно являться в суд или отправлять заявление почтой – например, он находится в другом регионе. Также это выручает в случае, если подающий заявление не хочет на данном этапе действовать через судебного представителя».





Для подачи электронного заявления необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги». Пароль ЕСИА (Единой системы идентификации и авторизации), который человек получает во время регистрации, будет играть роль электронной подписи на заявлении. Есть здесь один немаловажный нюанс. Если автор заявления регистрировался на «Госуслугах» до 2014 года, то ему придётся дополнительно подтвердить свой пароль для сайта. Сделать это можно в любом МФЦ (Многофункциональном центре). Если гражданин зарегистрировался после этого срока, то он смело может отправлять заявление без лишних телодвижений. Его данных о личности будет достаточно для обращения в суд. На сайте можно выбрать услугу, которую нужно получить, указать регион, город, суд, куда отправляется заявление, - и даже указать конкретного судью.





«Каждый день мы регистрируем по несколько десятков заявлений. Так как сервис молодой, дополнительных инструкций по работе с электронными документами нет. Мы обрабатываем их так же, как бумажные. Стоит отметить, что в некоторых случаях авторы электронных заявлений забывают оплатить госпошлину. В этих случаях мы оставляем документ без движения или вовсе не принимаем заявление», - рассказала Александра Щербакова. Подробную информацию о том, как работает система подачи заявлений через портал «Госуслуги», можно найти и в самих судах – там имеются специальные стенды. Различные справки и подсказки имеются и на сайтах учреждений.

Кроме того, с помощью Интернета приморцы могут получить ответы на интересующие их вопросы непосредственно о работе суда. Сделать это можно на сайте суда в разделе «Обращения граждан».





«Эта форма существует для получения информации непроцессуального характера, которая касается часов работы суда, времени и порядка приёма документов, каких-то организационных моментов. Здесь не требуется никаких паролей, подробных данных о личности и так далее. Нужно просто заполнить форму, указать фамилию, имя, отчество, изложить свой вопрос», - пояснила Александра Щербакова. Рассматривается подобное обращение в течение месяца – такой крайний срок обозначен в российском законодательстве. Автор запроса получает входящий номер своего заявления и с его помощью может отслеживать продвижение запроса.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в 2016 году прошла модернизация единого портала госуслуг. Благодаря этому стало возможным создание регионального сегмента. Приморский край вошёл в число первых регионов, которые реализовали данный проект. Ранее пользователям было необходимо выбрать нужный регион и профильное ведомство, теперь им достаточно ввести название документа, который необходимо оформить, в строке поиска. Остальное сайт определяет и находит самостоятельно. Самыми востребованными госуслугами, которыми пользуются приморские интернет-пользователи, являются относящиеся к сфере автотранспорта. Люди заходят на портал, чтобы проверить штрафы ГИБДД, зарегистрировать машину. Также популярностью пользуются сервисы, касающиеся сферы недвижимости, запрос различных выписок, услуги соцзащиты, информирование о мерах соцподдержки.