Во Владивостоке могут запретить придомовые стоянки

Во Владивостоке могут запретить парковки около жилых домов. Некоторые автомобилисты считают, что ставить машину рядом с домом могут только его жильцы. В самое ближайшее время в краевом центре начнёт работу специальная комиссия из депутатов и сотрудников полиции, которая постарается решить проблему придомовых стоянок, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Полиция Владивостока через городскую думу обратилась в мэрию с предложением выделить в городе новые площадки под парковки. Как рассказал корреспонденту агентства депутат Андрей Галицких, это было сделано в связи с тем, что полиция тратит много сил на наказание и «разгон» незаконных парковок у домов. Только за прошлый, 2016 год представители ведомства выписали больше 400 протоколов.

«Полиция для того, чтобы разрядить обстановку и дать возможность людям свои автомобили ставить не перед домами, предлагает расширить возможности для парковок автолюбителям, чтобы они могли оставлять машины на специальных оборудованных стоянках. В целом, конечно, идея ясна, непонятно только, где в некоторых районах найти подходящие площадки», - рассказал коммунист.

Сейчас в большинстве районов города ситуация катастрофическая - к некоторым домам нередко вообще нельзя проехать. Из-за запаркованных дорог, тротуаров и газонов сложности возникают у машин скорой помощи, пожарных, представителей коммунальных служб.

В ближайшее время депутаты вместе с представителями МВД соберутся в специальную комиссию, которая попытается решить назревшие проблемы. Её возглавит народный избранник Александр Приходько. Также известно, что в состав комиссии войдёт Андрей Галицких. Окончательный состав определится в течение месяца, после чего группа приступит к работе – выездам на места по поступающим жалобам. Предварительно Андрей Галицких изучил мнение горожан в социальных сетях.

«Большинство опрошенных автолюбителей поддержали идею «разрешить стоянку под домом только тем, кто является его жильцом» в положенных для этого местах и не нарушая общественный порядок. Это возможно только в том случае, если жители домов самостоятельно и добровольно подпишут такой договор. При этом надо понимать, что им самим придётся контролировать этот процесс и, ко всему прочему, большинству автомобилистов просто негде будет оставить машину», - рассуждает народный избранник.

Примечательно, что вторым по популярности ответом стал вариант «запретить стоянку под домом». Правда, люди готовы платить на сохранность своего железного коня только в том случае, если рядом с домом будет организована благоустроенная парковка с нормальными охранниками и адекватной ценой.

«За автостоянки, если они не переполнены! Как вариант для увеличения автостоянок рассмотреть снос незаконных гаражей по территории города в придомовых секторах», «Стоянки стоят полупустые, народ экономит сейчас на всём, даже 200-ные «крузаки» некоторые бросают на улице по несколько дней, и не палево же», - высказываются пользователи форума drom.ru.

Проблема парковок, в том числе нелегальных, во Владивостоке, кажется, была всегда. Ежегодно сотрудники полиции выявляют сотни несанкционированных стоянок. Из-за отсутствия машино-мест некоторым владельцам даже приходится оставлять транспорт на бесплатных парковках супермаркетов.



