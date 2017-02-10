На выходных в Приморье массово отметят День зимних видов спорта

Предстоящий уикенд в Приморье посвятят зимним видам спорта. Однако помимо лыжных соревнований и бега по льду во Владивостоке пройдёт одно из самых ярких культурных событий – творческая встреча с солистами новой оперы «Игрок», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Выходные во Владивостоке начнутся с забега по льду. Городской беговой клуб Rundnsrun организует 10-километровую дистанцию для всех желающих по трассе «Де-Фриз - Патрокл» до форта № 3. Любителей бега ждут к 8:45 у развязки новой дороги на улице Снеговая – «Де-Фриз - Патрокл», сворот налево. Участников просят быть в кроссовках с шипованными накладками.

В 9:00 в Артёме на базе «Синяя сопка» начнётся празднование всероссийского Дня зимних видов спорта. Гостей ждут спортивные соревнования, детские аниматоры и культурная программа. С 10:00 до 12:00 на склоне пройдёт первенство города по горнолыжному спорту.

Также в 10:00 (уже во Владивостоке, на набережной Цесаревича) состоится традиционная «Прогулка с врачом». Всех гостей встретит специалист «Владивостокского клинико-диагностического центра»: проведёт общеукрепляющую зарядку и мастер-класс по скандинавской ходьбе.

В этот день в 11:00 арт-парк «Штыковские пруды» отпразднует День святого Валентина. Гости смогут заняться изготовлением открыток, росписью пряничных сердечек, морковок и деревянных заготовок.

В полдень в Театре молодёжи детям покажут новогоднюю сказку в одном акте «Аленький цветочек». Театр предлагает свою версию сказки Аксакова. В это же время краевая филармония представит детскую музыкальную программу «Лесной бал». На сцене выступят артисты филармонии Ирина Кучинская, Наталья Брылёва и заслуженный артист РФ Леонид Букин.

В комплексе «Технодром» на Днепровской, 27 в 12:00 начнётся выставка собак «Зимние встречи» и «Приморье-2017».

В 14:00 на Приморской сцене Мариинского театра покажут одноактные балеты «Бемби» и «В джунглях». После этого в 15:00 там же пройдёт творческая встреча «Как создаётся опера «Игрок». Зрители смогут пообщаться со звёздным составом солистов.

В комплексе «Олимпиец» намечено ещё одно спортивное событие. Владивостокский волейбольный клуб «Приморочка» в рамках чемпионата России среди клубов высшей лиги «А» проведёт матч с клубом «Политех» в 16:00.

На полчаса позже, в 16:30, в государственной картинной галерее в преддверии Дня всех влюблённых начнётся концертная программа «Когда сердца огнём зажглись…».

В 18:30 труппа академического театра имени Максима Горького покажет спектакль в двух действиях «Стена» по роману министра культуры РФ Владимира Мединского. На сцене театра, как говорится в анонсе, «развернётся историко-приключенческое полотно, действие которого происходит в Смутное время, со стихийными бедствиями и экономическим кризисом».

Воскресенье, 12 февраля, как и первый выходной, начнётся со спортивных мероприятий. В 9:00 жителей Приморья приглашают принять участие во всероссийской акции «Лыжня России», которая пройдёт в Спасском районе - в селе Калиновка, на лыжной трассе детского оздоровительно-образовательного спортивного центра.

В 10:00 в селе Анисимовка Шкотовского района пройдут соревнования по байкер-кроссу. В это же время любителей кошек приглашают в ТЦ «Седанка Сити» на выставку-продажу котят. Со всего Дальнего Востока на мероприятие привезут животных пород мейн-куны, курильские бобтейлы, сибирские и невские маскарадные, бенгальские, шотландские, британские, египетские мау, канадские и донские сфинксы, бурмы.

В 12:00 на сцене Театра молодёжи покажут сказку для детей по пьесе Лактюхова «Домовёнок Кузя», а в филармонии состоится очередная детская музыкальная викторина «Что? Где? Когда?».

Ровно в полдень в СК «Молодёжный» запланированы чемпионат и первенство Приморского края по чирлидингу. Соревнования пройдут в номинациях: чир хип-хоп группа, чир хип-хоп двойка, чир-джаз двойка, чир-фристайс двойка, чир-данс-фристайс, чир, чир-данс-шоу, груповой стант, соло.

В 14:00 на стадионе «Авангард» начнутся показательные выступления по ледовому мотокроссу. В них примут участие юноши от 6 до 15 лет в классах мотоциклов 50, 65 и 85 кубических сантиметров. Организаторы ожидают спортсменов не только из Владивостока, но и Уссурийска, Артёма, Находки, посёлков Славянка и Новый.

В 17:00 на сцене Мариинского театра жители и гости Владивостока смогут увидеть премьеру оперы в четырёх действиях, шести картинах «Игрок». Спектакль будет сопровождаться синхронными титрами на русском и английском языках.

В Театре молодёжи в 18:00 представят лирическую комедию «Всё начинается с любви» в двух действиях по пьесе «Старые дома».