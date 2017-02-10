Приморские военные четыре месяца живут без воды и тепла

Сегодня пятница, 10 февраля 2017 года, 16:05
В Хабаровске ищут актёров в криминальную драму про бывшего зэка
В Хабаровске ищут актёров в криминальную драму про бывшего зэка
Чудеса логистики: во Владивостоке продают сырки из будущего
Чудеса логистики: во Владивостоке продают сырки из будущего
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля
История маленького хабаровчанина должна лечь в основу новых "Ёлок"
История маленького хабаровчанина должна лечь в основу новых "Ёлок"
"День жестянщика" в Хабаровске: 35 аварий за два с лишним часа
"День жестянщика" в Хабаровске: 35 аварий за два с лишним часа
Регионы:


Популярное
сегодня, 11:22
В центре Владивостока загорелась скандальная стройка
вчера, 16:29
Ефим Звеняцкий получит миллион рублей от правительства России
вчера, 19:25
Власти начнут "кошмарить" угольные терминалы Находки
вчера, 19:55
В Приморье начали стрелять наркотиками
вчера, 18:23
Жариковский сквер Владивостока облюбовали бомжи и алкоголики
вчера, 20:37
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока
час назад
В Приморье "осудили" жирных китайских тигров
сегодня, 01:06
Опубликован список пяти самых дешёвых автомобилей на рынке РФ
вчера, 18:20
Оптово-распределительный центр в Приморье скоро начнут строить
вчера, 17:25
В Хабаровске из-за каши с жуками уволят заведующего детским садом

Обсуждаемое
вчера, 18:23
8

Жариковский сквер Владивостока облюбовали бомжи и алкоголики
вчера, 19:25
7

Власти начнут "кошмарить" угольные терминалы Находки
сегодня, 14:25
6

Чудеса логистики: во Владивостоке продают сырки из будущего
сегодня, 11:00
5

Хабаровчан напугала разлитая на улицах города "отрава для собак"
вчера, 18:20
5

Оптово-распределительный центр в Приморье скоро начнут строить
час назад
3

В Приморье "осудили" жирных китайских тигров
вчера, 17:55
3

Хабаровчане массово жалуются на запах нефтепродуктов в воздухе
вчера, 21:38
3

Малыша с рожками увезут из Приморья
сегодня, 13:21
2

"Угольный шансон" из Приморья стал хитом Интернета
вчера, 18:47
2

Фракция "Единой России" соберётся накануне посевной
Народный топ новостей

Гость
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока вчера, 20:37
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется 06.02.2017
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется

Актуально
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля сегодня, 12:41
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля
"Открытое правительство" займётся совершенствованием санэпиднадзора сегодня, 07:44
"Открытое правительство" займётся совершенствованием санэпиднадзора
Авиакомпания "Аврора" выпустила свой первый бортовой журнал вчера, 14:10
Авиакомпания "Аврора" выпустила свой первый бортовой журнал


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 93



Система Orphus

Приморские военные четыре месяца живут без воды и тепла

Приморские военные четыре месяца живут без воды и тепла
Командование 5-й армии обещает скоро решить эту проблему
только что
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: vk.com, mark2_che

Вот уже четыре месяца военный городок в приморском селе Сергеевка живёт без воды и практически без теплоснабжения. Ситуация настолько острая, что в неё пришлось вмешаться командованию 5-й армии и ФСБ. В причинах столь плачевной ситуации в гарнизоне разбирался корреспондент РИА «Восток-Медиа».

В редакцию обратилась жительница села Сергеевка Пограничного района Галина. Она рассказала о том, что в закрытом военном городке уже долгое время нет воды и отопления. «25 июня 2015 года Министерство обороны заключило договор с управляющей компанией «ГУЖФ». Ей передали наши 12 многоквартирных домов. Со своими обязанностями компания явно не справляется. Последние четыре месяца, с осени прошлого года, в гарнизоне нет водоснабжения. На первых этажах вода ещё иногда бывает, у жильцов повыше воды нет вообще», - рассказала  Галина. Из-за отсутствия воды в системе в домах практически нет отопления.

По словам собеседницы, в квартирах обычно 15-17 градусов тепла, не больше. Жильцы неоднократно обращались с жалобами в ООО «ГУЖФ». В «управляйке» им ответили, что водопровод, питающий городок, неисправен. Трубы почти полностью забиты закаменевшим илом, частично – сгнили. Из-за этого вода либо не поступает в дома, либо уходит в землю. Спасёт Сергеевку только полная замена труб. Когда это произойдёт – пока не знает никто.

А вот так выглядит водопровод в военном городке изнутри.
 


 

 

Ни трубы, ни воды

В управляющей компании рассказали о ситуации более подробно. Руководитель пресс-службы АО «ГУ ЖКХ» (отделение «ГУЖФ», которое занимается обслуживанием военных городков) Мария Лысенко сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа»: «Вода в Сергеевский военный городок поступает из водозабора на станции Пржевальская. Оттуда она поступает на водно-насосную станцию, потом – в три накопительные ёмкости, а дальше самотёком – на жилой фонд городка. В данный момент 2,7 километров трубопровода от станции до накопительных ёмкостей нуждаются в полной замене. Пропускная способность труб  значительно уменьшилась». Из-за этого воды хватает либо на снабжение местной котельной, либо на подачу водоснабжения. Коммунальщикам пришлось выбирать из двух зол: оставить военный городок совсем без воды или совсем без тепла. Так как время года холодное, то выбор был очевиден.


 

«На все 12 домов в городке пустили одну водовозку. Приезжала она раз в день. Люди её практически не видели – военные до вечера на службе, просто не успевали. Люди ходили в деревню, к колодцам, или ещё как-то добывали воду. В том числе – вынужденно сливали её из батарей, что, конечно, сказывалось на температуре в квартире. Ситуация в гарнизоне действительно стала катастрофической», - пояснила глава Сергеевского сельского поселения Наталья Кузнецова. Она добавила, что проблема с водой у военных не только из-за неисправности труб. Скважина, из которой поступала вода, практически исчерпала себя, и теперь необходимо найти ей замену. Провести изыскательские работы Министерство обороны обязали в суде, и теперь вояки ищут подрядчика для их выполнения.

Генеральский контроль

Власти Сергеевки не могли повлиять на ситуацию в закрытом военном городке – это не их вотчина. Однако в начале февраля они написали жалобы в ряд ведомств, в том числе – ФСБ. Совпадение или нет, но после этого командование 5-й армии (её штаб находится в Уссурийске) напрямую занялось кризисом в сергеевском гарнизоне. 5 февраля с жителями военного городка встретились представители военной прокуратуры и районной администрации, а также командующий армией генерал Валерий Асапов. Он пообещал взять ситуацию под свой контроль. Пока это обещание выполняется. Как рассказала Галина, на этой неделе в городок стали регулярно завозить воду. «Четыре машины приходит в первой половине дня, четыре – под вечер. Наконец-то организовали нормальное снабжение. Нам пообещали, что уже через месяц наши проблемы с ЖКХ разрешатся. Хочется верить, что так и будет», - сообщила она.  

РИА «Восток-Медиа» будет следить за развитием событий.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru