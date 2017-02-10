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Чудеса логистики: во Владивостоке продают сырки из будущего

Чудеса логистики: во Владивостоке продают сырки из будущего
Приморцы удивились оперативной доставке из Московской области
только что
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Житель приморской столицы купил глазированный сырок из будущего. Так считает сам обладатель необычного продукта Станислав. Однако в супермаркете «Сотка», на прилавках которого можно найти этот товар, ничего странного в датах производства не находят, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В редакцию агентства обратился житель краевого центра Станислав и рассказал о том, как накануне приобрёл в супермаркете «Сотка» на проспекте 100-летия Владивостока товар, произведённый в буквальном смысле  в будущем. Глазированный сырок «Б. Ю. Александров» 8 февраля выпустили на заводе в Московской области и в этот же день он уже красовался на прилавках приморского супермаркета.

«Наши магазины не перестают удивлять. Чудо логистики! Адрес производства – Москвоская область, а продукция сегодняшнего производства продаётся в супермаркете во Владивостоке», - удивляется покупатель.

На следующий день мужчина купил в супермаркете такой же товар, с такой же датой производства. Возможно, это не так показательно, однако и в такую быструю доставку покупатель верить отказывается.

«Теоретически до 9 февраля, конечно, сырок за 8 февраля можно, но только теоретически. Мне кажется, у персонала магазина просто случилась накладка и они случайно выложили товар за 8 февраля в этот же день. Наверняка у них есть распоряжение контролировать эту дату. Я думал, может, появилось их производство у нас, но на упаковке этого не указано. На сайте говорится, что всё производство происходит в Московской области», - поделился читатель.

Между тем, в супермаркете корреспонденту агентства объяснили, что жители краевого центра уже не первый раз обращают внимание именно на этот товар. Однако беспокоиться покупателем не за чем, считают в «Сотке».

«Мы уже давно торгуем этой продукцией, никаких претензий и жалоб нет. Зачастую они присылают день в день с этой датой. Это всё летит самолётом. У нас уже были такие вопросы от покупателей. Компания известная. У товара маленький срок хранения, поэтому он так быстро доходит до нас. Производитель сразу же с завода грузят на машины и на самолёт. У нас продукция сразу идёт в зал», - прокомментировала категоричный менеджер и товаровед супермаркета «Сотка» Марина Аблова.


 

 

 

 

 

 

 
 
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