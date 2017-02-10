"Угольный шансон" из Приморья стал хитом Интернета

Строчки про "черные зловещие горы" написаны ещё десять лет назад

В Сети появился музыкальный видеоролик на тему находкинских проблем с угольной пылью. Он моментально стал хитом, сообщает РИА «Восток-Медиа». Авторы видео делают легко читаемый призыв – защитить природу края от промышленного загрязнения.

В социальных сетях Приморья набирает популярность видеоролик, посвящённый проблеме угольной пыли в Находке. Его основой стала песня московского шансонье Владимира Асмолова «Город у моря». Композиция 10-летней давности удивительным образом подошла к экологическим проблемам приморского порта. В ней поётся и про «чёрную стаю», и про «чёрные зловещие горы» - словом, за ассоциациями далеко ходить не надо.





Впрочем, основной упор в клипе сделан на красоте местной природы.

Видеоролик моментально стал хитом и вызвал бурю эмоций у находкинцев. В комментариях к нему оставляли в основном восторженно-печальные отзывы. А вот у некоторых незамысловатый клип вызвал неподдельную грусть. «Прекрасная Находка... Была… Я плачу», - написала одна из горожанок в комментарии к видеоролику.

РИА «Восток-Медиа» ранее подробно писало о проблеме угольных терминалов в Находке. Этой зимой она стала одной из самых обсуждаемых в Приморье. Началось всё с гражданской активности – общественники составили петицию против угольных терминалов и запустили сетевой флешмоб. Теперь же за решение проблемы взялись местные власти. Чиновники собираются устроить массовые проверки в терминалах стивидорных компаний и наказать тех, кто не соблюдает природоохранное законодательство.