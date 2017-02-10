Дом в центре Владивостока зимой остался без горячей воды

Ни одна коммунальная организация не хочет брать ответственность на себя

Вторую неделю подряд почти 130 жильцов многоэтажки в центре Владивостока остаются без горячей воды. Людям пришлось обратиться в прокуратуру, так как ни одна коммунальная организация не хочет брать ответственность за случившееся. Всё, что им смогли пообещать, – пересчитать платежи за подачу горячего водоснабжения. В ситуации разбирался корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Жители многоквартирного дома в центре Владивостока по адресу: 1-я Морская, 11 обратились с жалобой на отсутствие горячей воды в краевую прокуратуру, администрацию города и приёмную президента. По словам горожан, вода перестала поступать в дом ещё ночью 31 января.

«О ситуации сразу же оповестили «Приморские тепловые сети», «Приморский водоканал» и «УК Фрунзенского района», однако эти организации сообщали, что это не относится к их полномочиям, и начали перекладывать вину друг на друга», - написал в заявлении на имя прокурора Фрунзенского района председатель ТСЖ Руслан Олешко.

Представители «УК Фрунзенского района» заявили, что не могут устранить неполадки, так как горячая вода вообще не поступает в дом. При этом холодная вода и отопление есть.

«По адресу: 1-я Морская, 11 горячее водоснабжение обеспечивается по закрытой схеме, при этом горячую воду потребители получают от ЦТП (центральный тепловой пункт), находящийся в эксплуатационной ответственности МУПВ «ВПЭС». По имеющейся информации, КГУП «Приморский водоканал» в одностороннем порядке прекратил подачу холодной воды на данное ЦТП, что привело к невозможности поставки горячей воды потребителям. В данный момент мы пытаемся выяснить подробности ситуации, для этого направили официальные запросы в обе организации», - прокомментировали корреспонденту редакции ситуацию в пресс-службе филиала «Приморская генерация» АО «ДГК».

В пресс-службе также добавили, что не могут ни технически, ни юридически повлиять на возобновление работы центрального теплового пункта, который не принадлежит филиалу «Приморская генерация» АО «ДГК».

В данный момент дом остаётся без горячего водоснабжения, и ни одна из компаний не может назвать даже примерные сроки возобновления подачи коммунальных услуг.

Со своей стороны «Приморская генерация» АО «ДГК» пообещала произвести перерасчёт за горячее водоснабжение за тот период, когда услуга не предоставлялась, после того как управляющая организация (УК или ТСЖ) предоставит в их адрес официальный акт об отсутствии услуги.