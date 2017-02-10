Сегодняшние пробки во Владивостоке оказались довольно короткими

Ни один затор в приморской столице не продержался больше часа

Этим утром дороги Владивостока оказались загружены на 4 балла, сообщает РИА «Восток-Медиа». В приморской столице зафиксировано несколько крупных пробок. Впрочем, все они продержались не больше часа.

Самый длинный затор собрался на проспекте 100-летия. Длина пробки от Магнитогорской улицы до остановки «Молодёжная» составила 3,7 километра. Её мощность варьировалась от 5 до 8 баллов. Однако продержался этот затор недолго – каких-то 45 минут.

Проблемы с движением наблюдались на дороге от Баляева до Светланской. Эта пробка состояла из двух частей. Так, автомобилисты «ползли» сначала от площади Баляева до Луговой, а потом – от стадиона «Авангард» до Матросского сквера.

Плотный трафик зафиксировали этим утром и на Русской улице. Плотность автомобильного потока по направлению к Выселковой в час пик достигала 8 баллов. К настоящему времени движение на магистрали пришло в норму.

Как сообщает сервис «Яндекс.Пробки», замедленное движение было на проспекте Красного Знамени. Также серьёзная загруженность замечена на улице Нейбута – от остановки «Демидюк» до улицы Ладыгина. Однако эти заторы оказались весьма недолговечными и через час исчезли без следа.

На остальных магистралях приморской столицы было свободно. Именно поэтому городской трафик сегодня оценили всего в четыре балла – это на единицу меньше обычного.