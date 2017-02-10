Сегодняшние пробки во Владивостоке оказались довольно короткими

Сегодня пятница, 10 февраля 2017 года, 12:10
Сборная Хабаровского края завоевала бронзу "Плетёного мяча"
Сборная Хабаровского края завоевала бронзу "Плетёного мяча"
В Приморье могут орудовать мошенники под видом судебных приставов
В Приморье могут орудовать мошенники под видом судебных приставов
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля
Лучшие произведения о Приморье за 100 лет собрали в единый фолиант
Лучшие произведения о Приморье за 100 лет собрали в единый фолиант
Хабаровские омоновцы показали "пугалище" из "лихих девяностых"
Хабаровские омоновцы показали "пугалище" из "лихих девяностых"
Регионы:


Популярное
вчера, 14:54
Халявные дальневосточные гектары напомнили приморцам ваучеры
вчера, 16:29
Ефим Звеняцкий получит миллион рублей от правительства России
вчера, 12:46
Во Владивостоке власти бессильны перед "ОСАГО-городком"
вчера, 19:25
Власти начнут "кошмарить" угольные терминалы Находки
вчера, 19:55
В Приморье начали стрелять наркотиками
полчаса назад
В центре Владивостока загорелась скандальная стройка
вчера, 18:23
Жариковский сквер Владивостока облюбовали бомжи и алкоголики
вчера, 15:19
"Востокнефтепродукту" пришлось выплатить почти 20 миллионов штрафа
вчера, 20:37
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока
вчера, 18:20
Оптово-распределительный центр в Приморье скоро начнут строить

Обсуждаемое
вчера, 12:46
12

Во Владивостоке власти бессильны перед "ОСАГО-городком"
вчера, 18:23
7

Жариковский сквер Владивостока облюбовали бомжи и алкоголики
вчера, 14:54
4

Халявные дальневосточные гектары напомнили приморцам ваучеры
вчера, 19:25
4

Власти начнут "кошмарить" угольные терминалы Находки
вчера, 18:20
4

Оптово-распределительный центр в Приморье скоро начнут строить
час назад
3

Хабаровчан напугала разлитая на улицах города "отрава для собак"
вчера, 14:35
3

В Хабаровске хотят снизить цену на энергию для трамваев и троллейбусов
вчера, 17:55
3

Хабаровчане массово жалуются на запах нефтепродуктов в воздухе
вчера, 21:38
3

Малыша с рожками увезут из Приморья
вчера, 14:15
2

На Русском острове уже монтируют купол инновационно-культурного центра
Народный топ новостей

Гость
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока вчера, 20:37
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется 06.02.2017
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется

Актуально
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля 26 минут назад
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля
"Открытое правительство" займётся совершенствованием санэпиднадзора сегодня, 07:44
"Открытое правительство" займётся совершенствованием санэпиднадзора
Авиакомпания "Аврора" выпустила свой первый бортовой журнал вчера, 14:10
Авиакомпания "Аврора" выпустила свой первый бортовой журнал


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 79



Система Orphus

Сегодняшние пробки во Владивостоке оказались довольно короткими

Сегодняшние пробки во Владивостоке оказались довольно короткими
Ни один затор в приморской столице не продержался больше часа
9 минут назад
Транспорт | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: newsvl.ru

Этим утром дороги Владивостока оказались загружены на 4 балла, сообщает РИА «Восток-Медиа». В приморской столице зафиксировано несколько крупных пробок. Впрочем, все они продержались не больше часа.

Самый длинный затор собрался на проспекте 100-летия. Длина пробки от Магнитогорской улицы до остановки «Молодёжная» составила 3,7 километра. Её мощность варьировалась от 5 до 8 баллов. Однако продержался этот затор недолго – каких-то 45 минут.

Проблемы с движением наблюдались на дороге от Баляева до Светланской. Эта пробка состояла из двух частей. Так, автомобилисты «ползли» сначала от площади Баляева до Луговой, а потом – от стадиона «Авангард» до Матросского сквера.

Плотный трафик зафиксировали этим утром и на Русской улице. Плотность автомобильного потока по направлению к Выселковой в час пик достигала 8 баллов. К настоящему времени движение на магистрали пришло в норму.

Как сообщает сервис «Яндекс.Пробки», замедленное движение было на проспекте Красного Знамени. Также серьёзная загруженность замечена на улице Нейбута – от остановки «Демидюк» до улицы Ладыгина. Однако эти заторы оказались весьма недолговечными и через час исчезли без следа.

На остальных магистралях приморской столицы было свободно. Именно поэтому городской трафик сегодня оценили всего в четыре балла – это на единицу меньше обычного.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru