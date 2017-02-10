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В центре Владивостока загорелась скандальная стройка

В центре Владивостока загорелась скандальная стройка
Причины происшествия выясняют специалисты
11 минут назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", dps_control

Минувшим вечером во Владивостоке загорелась стройка на Дальзаводской улице, сообщает РИА «Восток-Медиа». Пламя сильно повредило бытовку рабочих.

За прошедший вечер Приморье отметилось сразу несколькими пожарами. Один из них произошёл на скандальной стройке развлекательного комплекса на Светланской, 90. Там в полдевятого вечера загорелась бытовка на первом этаже. Как сообщили в главном управлении МЧС по Приморскому краю, уже через три минуты на месте оказались пожарные. Справиться с огнём им удалось за каких-то полчаса. Общая площадь пожара составила 20 «квадратов», пострадавших не было. Причины происшествия в настоящее время выясняют специалисты.

 

Скандал вокруг стройки на Светланской, 90 (ранее у объекта был номер Дальзаводская, 31) вспыхнул ещё в 2009 году. Изначально там собирались строить 18-этажную «свечку» (несмотря на то, что здание залезало прямо на соседний двор). Местные жители начали протестовать против стройки, а Градостроительный совет Владивостока оставил проект без одобрения. В итоге нашёлся компромиссный вариант – трёхэтажный развлекательный комплекс. Однако местных жителей он всё равно не устраивает.


 

Ещё один пожар произошёл на Окатовой, 11. В 22:50 там загорелась строительная бытовка. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и за 15 минут локализовали огонь. Однако полностью победить пламя, охватившее 60 квадратных метров здания, им удалось лишь к половине второго ночи. «Пожар был сложный, наблюдалось сильное задымление. Пожарным пришлось задействовать одно звено газодымозащитной службы», - рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе приморского управления МЧС. Погибших в результате происшествия нет.

 

Отметился происшествием и город Большой Камень. В 20:30 на улице Комсомольской загорелся микроавтобус Toyota Town Ace. Огонь полностью охватил машину: в автобусе горели обшивка салона, кабина, моторный отсек. Пожарные быстро смогли локализовать пламя. За полчаса микроавтобус потушили. По информации автомобильного сообщества dps_control, автомобиль полностью выгорел. Восстановить его уже не удастся. Причину инцидента сейчас устанавливают специалисты.


 

РИА «Восток-Медиа» также сообщало о пожаре на железнодорожной станции Уссурийск. В нём два человека пытались согреться с помощью обогревателя, который внезапно полыхнул. В данный момент отдел дознания противопожарной службы проводит проверку случившегося.

 
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