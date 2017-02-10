Заместитель генпрокурора поручил усилить земельный контроль в Приморье

Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Гулягин накануне принял участие в заседании межведомственной комиссии, посвящённом городским стройкам Приморья. Он поручил усилить контроль за выдачей муниципалитетами участков под строительство. Губернатор Владимир Миклушевский, также участвовавший в совещании, подчеркнул, что давно выступает против точечной застройки Владивостока. Прокурор края Сергей Бессчасный поддержал главу Приморья в этой позиции.

«Владимир Миклушевский чётко обозначил свою позицию против точечной застройки города, и он абсолютно прав. Скверы даром отдали, а теперь всем краем пытаемся спасти. И таких примеров десятки», – отметил он.

Также темой обсуждения стали права граждан-участников долевого строительства проблемных объектов. Среди причин появления таких объектов сотрудники прокуратуры края назвали и слабый контроль за выдачей земельных участков органами муниципальной власти. Губернатор напомнил, что дал поручение наложить запрет на строительство в парковых зонах, а также поставил задачу администрации Владивостока провести мониторинг всех парковых зон в черте города и нанести их на карту, внести изменения в правила зонирования.

Ранее РИА «Восток-Медиа» не раз рассказывало о последнем примере стройки, вызвавшей возмущение горожан: на улице Бестужева едва не уничтожили один из немногочисленных скверов. При этом разрешение на строительство было выдано управлением градостроительства и архитектуры администрации Владивостока. Активные протесты общественности и вмешательство СМИ заставили администрацию пересмотреть решение о стройке – и теперь сквер будет восстановлен.