Силовики задержали главного сыщика приморской полиции Илью Шамратова

Во Владивостоке задержали главного полицейского следователя Приморья – Илью Шамратова. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В минувший четверг стражи порядка задержали начальника следственного управления приморского управления МВД Илью Шамратова. В его отношении возбудили уголовное дело по 285 статье УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). По версии следствия, в конце 2016 года полковник Шамратов выписал своим подчинённым повышенные годовые премии. Однако оказалось, что сделал он это в своих интересах. Вскоре главный приморский сыщик потребовал отдать ему все премиальные. Подчинённым полковника не оставалось другого выхода – отказ мог стоить им работы. В общей сложности, Шамратов получил почти 4 миллиона рублей. При этом средний размер премии не превышал 35 тысяч – то есть число «кинутых» сотрудников МВД переваливает за сотню человек.

По данным главного управления Следственного комитета, обстоятельства дела «стали очевидными» в ходе расследования дела заместителя Шамратова, Максима Гуряшина. В конце января того задержали по подозрению во взяточничестве. Тогда силовики провели основательные обыски в следственном управлении приморского МВД. Сейчас стражи порядка решают вопрос о мере пресечения для Ильи Шамратова. Кроме того, в загородном коттедже полковника проходит обыск. Не остались в стороне и работники МВД: ведомство запустило служебную проверку. Если вину Шамратова докажут, то к его статусу может добавиться приставка «экс-».

Стоит отметить, что это уголовное дело может оказаться только первым в списке. В настоящее время следователи и сотрудники ФСБ выясняют, был ли главный приморский сыщик причастен к аналогичным преступлениям. Пока неизвестно, удалось ли им что-нибудь «раскопать».