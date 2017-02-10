Приморье выбилось в топ-5 популярных туристических регионов России

В прошлом году край посетило больше 3 миллионов человек

Приморье вошло в топ-5 самых популярных туристических регионов России в 2016 году. В прошлом году регион посетило больше 3 миллионов человек, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Самые популярные города и регионы России для внутреннего туризма по итогам 2016 года выявило агентство ТурСтат. Его эксперты, основываясь на последние данные региональных администраций и туристических офисов зарубежных стран.

В пятёрку лучших вошли Краснодарский край, Подмосковье, Крым, Владимирская область и Приморье. Кубань посетило 15,8 миллионов туристов, Московскую область - 12,5 миллионов, а Крым - 5,6 миллионов чекловек. Во Владимирской области и Приморском крае побывало по 4 и 3 миллиона туристов соответственно. При этом почти 570 тысяч туристов в Приморье приехали из-за границы.

Кроме того, отмечают составители рейтинга, Приморский край стал одним из российских регионов с высоким темпом роста внутреннего туризма, данный показатель составил 25 %.

Ранее РИА «Восток-Медиа» также писало о том, что Приморский край стал одним из самых популярных туристических направлений по версии Google в 2016 году. Также Приморье выбилось в лидеры по количеству туристов на Дальнем Востоке. Кроме того, Владивосток попал в топ-3 популярных городов России у иностранцев.