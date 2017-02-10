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Рабочая неделя в Приморье завершится ветреной и снежной погодой

Рабочая неделя в Приморье завершится ветреной и снежной погодой
Осадки в некоторых районах сохранятся и на выходных
19 минут назад
Погода | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Рабочая неделя в Приморье завершится ветреной и снежной погодой. Небольшие осадки сегодня возможны на всей территории края, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 10 февраля, влияние циклонического вихря сохранится. Он зародился в средних слоях атмосферы над северо-востоком Китая и запасы влаги в его зоне невелики, поэтому интенсивных снегопадов не ожидается. На большей части края возможен небольшой и лишь в некоторых районах умеренный снег. При этом умеренный, а на побережье сильный ветер будет дуть с севера.

Минувшей ночью столбики термометра опустились в среднем до −12… −19 градусов, в горных районах до −27, а на побережье до −6… −11 градусов. В течение дня температурный фон составит −6… −12. В прибрежных зонах вовсе может потеплеть до 1 градуса со знаком «плюс».

Не исключают синоптики и того, что небольшой снег сегодня пройдёт во Владивостоке. К слову, краевой центр уже немного припорошило. При сильном северном ветре температурный фон в столице Приморья составит −7… −9 градусов.

На грядущих выходных в крае ожидается неустойчивая погода. В субботу, 11 февраля, в Приморье снег пойдёт на убыль, его интенсивность и площадь распространения уменьшатся. При этом на побережье усилится северный ветер. В воскресенье, 12 февраля, над краем будет властвовать антициклон.

 
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