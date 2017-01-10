Сотрудника ФСБ во Владивостоке наградят за спасение погибавших

Сотрудник пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю Алексей Пузанов получил в подарок именные часы, после того как спас из огня нескольких человек. Кроме того, он будет представлен к государственной награде – медали «За спасение погибавших».

Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа», пожар в пригороде Владивостока случился днём 4 января. Несмотря на оперативный приезд сотрудников МЧС, на Третьей Шоссейной улице сгорел частный детский сад. Сегодня, 10 января, пресс-группа регионального пограничного управления ФСБ опубликовала новую информацию по этому происшествию.

Прапорщик Алексей Пузанов в свой выходной день оказался рядом с местом происшествия. В отличие от многочисленных наблюдателей он не стал снимать чужую трагедию на телефон, а бросился на помощь воспитательнице и шестерым малышам - воспитанникам детсада.

Воспитательница по очереди скидывала детей на руки Алексею. По его словам, «дети все были маленькие, легко одетые, чумазые от копоти, но никто из них не плакал – даже не успели испугаться». После того как дети оказались в безопасности, сотрудник ФСБ и его брат с помощью лестницы вытащили из окна задыхавшуюся от дыма и уже терявшую сознание женщину. Потом Алексей поднялся на второй этаж и убедился, что в здании больше никого нет. Как только он покинул помещение, рухнула крыша.

Легко одетые дети и воспитательница дожидались приезда медиков в машине их спасителя. Он уехал с места пожара только после того, как малышей забрали родители.

9 января на торжественном собрании начальник пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю Николай Гусев поблагодарил своего подчинённого за самоотверженный поступок и вручил в подарок именные часы. Также он подчеркнул, что Алексей Пузанов будет представлен к государственной награде – медали «За спасение погибавших».



