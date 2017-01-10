В Камне-Рыболове оштрафовали гендиректора управляющей компании

Жилищные инспекторы выписали штраф генеральному директору управляющей компании села Камень-Рыболов Ханкайского района. Даме придётся заплатить 25 тысяч рублей за ряд допущенных нарушений.

Как рассказали сотрудники государственной жилищной инспекции Приморского края, недочёты в обслуживании домов Камня-Рыболова выявила внеплановая проверка. Специалист Уссурийского территориального отдела инспекции обнаружил замусоренный подвал, незакрытые проёмы в фасаде и распахнутые электрощиты на лестничной площадке. За это генеральный директор ООО «Водоканал» решением суда оштрафована на 25 тысяч рублей.

Сотрудники краевой жилищной инспекции отметили, что в 2016 году они провели 1469 выездных проверок, и в результате юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, управляющим многоквартирными домами, а также ресурсоснабжающим организациям было выдано 437 предписаний об устранении нарушений. Протоколов об административных правонарушениях оказалось ещё больше – 607.