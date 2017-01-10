Владивосток претендует на звание самого узнаваемого города России

В интернет-голосовании на сегодня столица Приморья занимает первое место

Владивосток вырвался на лидирующую позицию в интернет-голосовании проекта «Город России – национальный выбор». На сегодня за Владивосток проголосовали около 6 тысяч пользователей. В тройку претендентов на лидерство также входит Владикавказ, за который проголосовало около пяти тысяч человек. На третьем месте - Чебоксары, набравшие в настоящий момент чуть более четырёх с половиной тысяч голосов.

Проект «Город России – национальный выбор» реализуется в шестой раз. Ежегодно жители страны выбирают самый значимый и символичный город государства, обладающий неповторимым культурным богатством и уникальным историческим наследием.

По мнению директора департамента туризма Приморского края Константина Шестакова, лидерство Владивостока в интернет-голосовании неслучайно. Директор ведомства назвал это результатом планомерной работы по продвижению туристического потенциала Приморья на международных площадках.

«Приморский край традиционно участвует в международных выставках в Японии, Корее, Китае, благодаря чему становится всё более узнаваемым и популярным. Об этом свидетельствует и увеличение турпотока», – считает Константин Шестаков.

По итогам голосования 2016 года Владивосток стал четвёртым в национальном рейтинге узнаваемых городов, поднявшись на 7 позиций с 2015-го.

Поддержать любимый город может каждый желающий. Голосование проходит на сайте город-россии.рф и продлится до 30 декабря 2017 года.