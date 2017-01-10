Приморцев в Таиланде ждёт новая опасность

Приморцев не испугало наводнение в Таиланде. Отдыхающих только расстраивает плохая погода. Между тем на популярном курорте активировалась новая напасть, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На протяжении нескольких дней весь мир обсуждает ситуацию в Таиланде. В разгар новогодних праздников один из самых популярных курортов мира оказался затопленным.

Ливни начались в Таиланде в середине прошлой недели, в зоне наводнения оказалось несколько провинций королевства и около 4 тысяч населённых пунктов. На острове Самуи была подтоплена главная дорога и задержан ряд рейсов в местном международном аэропорту. По данным федеральных СМИ, жертвами проливных дождей стали 19 человек, россиян среди погибших нет.

Большой поток отдыхающих в Таиланд традиционно отправляется из Приморья. Корреспондент РИА «Восток-Медиа» выяснил у представителей местных турфирм, как на погодные катаклизмы отреагировали отдыхающие. По словам представителей компаний, к случившемуся клиенты отнеслись спокойно, посетовав исключительно на плохую погоду.

Менеджер по туризму бюро международного туризма «Приморье» Марина в разговоре с корреспондентом агентства отметила, что никаких чрезвычайных ситуаций не возникало.

«Мы поддерживаем связь со всеми туристами, которые находятся на территории Таиланда. Кроме ненастной погоды и дождей, никакого дискомфорта они не испытывали и не испытывают. Конечно, им неприятно, что погода подвела, но не более того. Все выезды и отправления проходят по плану. Никаких возвратов не происходит».

Подтвердили такое же спокойное отношение к случившему и ещё в одной турфирме. Менеджер туристического агентства «Анекс-тур» Елена отметила, что их клиенты расстроились из-за плохой погоды: «Никто ничего не отменяет, потому что смысла нет. От тайфуна никто не застрахован. Туристы, которые сейчас улетают, смотрят прогноз, и пасмурные облачные перспективы их не пугают».

Между тем среди отдыхающих из Приморья обсуждается другая напасть. Известная в крае журналистка Елена Штейникова сообщила в соцсетях, что после тайфуна на море усилились волны и подводное течение. Из-за этого на одном из пляжей Пхукета погиб турист из Китая, а его супругу спас русский парень.

По информации Ростуризма, сейчас погодные условия на острове Самуи в Таиланде улучшились, транспортная доступность практически восстановлена, что позволило российским туристам вернуться с отдыха. Руководитель федерального ведомства Олег Сафонов рассказал, что туроператоры взяли на себя финансовую ответственность за дополнительные дни размещения соотечественников на отдыхе.

Во избежание неприятных ситуаций, связанных с погодными условиями, Ростуризм рекомендует россиянам путешествовать в составе туристических групп и оформлять все необходимые страховые документы.