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На Русском острове уже собирают купола инновационно-культурного центра

На Русском острове уже собирают купола инновационно-культурного центра
Деревянные конструкции везут из города Королёва
сегодня, 16:45
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

Строители уже приступили к сборке куполов будущего инновационно-культурного центра на Русском острове. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что идея строительства такого центра на полуострове Сапёрном возникла в 2015 году. Тогда же был объявлен конкурс проектов. Строить будущий центр начали в феврале прошлого года. В декабре был готов фундамент.

По проекту новый центр будет представлять собой два гигантских купола, соединённых переходом. Конструкции куполов сделаны из дерева, их во Владивосток везут из подмосковного Королёва. Элементы куполов прибыли уже в девяти контейнерах и продолжают поступать на стройку. Как сообщил представитель подрядчика, к концу февраля монтаж обоих куполов должен быть завершён.

В инновационно-культурном центре смогут разместиться несколько организаций. Сюда с улицы Пушкинской переедет краевой центр народной культуры. Другим крупным резидентом центра станет музей искусства народов Востока. Музейно-выставочный комплекс представит коллекции живописи, графики, скульптуры, прикладного искусства и художественной фотографии из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, таких как Китай, Республика Корея и Япония.

Площадь большого купола составит более 1300 квадратных метров, в нём на трёх этажах предусмотрены административные помещения, аудитории и кабинеты. Малый купол площадью 830 квадратов станет амфитеатром для проведения различных мероприятий. Инновационно-культурный центр совместит культурную и образовательную сферы: выставки современного искусства, концерты, кинопоказы будут сочетаться с лекциями, курсами, работой лабораторий и мастерских.


 
 
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