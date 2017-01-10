Приморцев пригласят на медосмотр при помощи смс

Через неделю в крае точно определят число жителей, подлежащих диспансеризации в 2017

В наступившем году информатизация затронет самую массовую акцию приморского здравоохранения – диспансеризацию населения. Приморцев будут приглашать на углублённый медосмотр смс-сообщениями. Их разошлют всем, кто подлежит диспансеризации в 2017-м – а таких граждан насчитывается более 100 тысяч.

Ранее РИА «Восток-Медиа» неоднократно рассказывало о правилах и принципах диспансеризации населения в Приморье. Это бесплатная процедура, пройти которую по полису ОМС может каждый человек старше 21 года, но не ежегодно, а раз в три года.

Как сообщили сотрудники департамента здравоохранения, сейчас идет подготовка и утверждение количественных объёмов диспансеризации в 2017 году.

«Уже через неделю мы будем знать точное количество людей, которым предстоит в этом году пройти диспансеризацию. Сейчас идут последние подготовительные работы к запуску программы», – сообщила начальник отдела организации медицинской помощи департамента здравоохранения Ольга Механцева.

В территориальном Фонде обязательного медицинского страхования Приморского края отметили, что приглашение на диспансеризацию по телефону позволит более полно проинформировать тех, кому пора посетить врачей.

«Масштабную кампанию информирования населения о необходимости пройти диспансеризацию наши страховые организации начнут уже в ближайшее время. Это будут и смс-рассылки, и телефонные звонки, а также другая информационная кампания. К информированию населения подключатся также страховые представители второго уровня, функционал которых включает напоминание владельцам полисов ОМС о прохождении профилактического осмотра», – сообщила заместитель директора ТФОМС Приморья Людмила Кирий.

Диспансеризация в зависимости от возраста включает в себя консультации врачей, ЭКГ, определение уровня гемоглобина, общего холестерина, определение внутриглазного давления, ультразвуковые исследования и другие.

В 2017 году диспансеризацию могут пройти граждане следующих годов рождения: 1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918.