Приморские команды участвуют в фестивале "КиВиН-2017"

4 команды из Владивостока принимают участие в международном фестивале «КиВиН-2017» в Сочи. Сегодня они заселяются в «Жемчужину» и другие местные отели, проходят регистрацию и готовятся сразу к двум открытиям, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Приморские кавээнщики прибыли в Сочи, где с 10 по 22 января состоится 28-й по счёту международный зимний фестиваль «КиВиН». Всего в нём участвуют 640 команд. Из Владивостока через всю страну на побережье Чёрного моря отправились чемпион региональной Приморской лиги КВН - команда КВН «7Б» (Дальневосточный федеральный университет) и бронзовый призёр - «Серебряный рог» (также ДВФУ), вице-чемпион Тихоокеанской лиги КВН – «Твой стиль» (ВГУЭС) и вице-чемпион - «Сборная Приморского края».





Организаторы фестиваля отмечают, что в соцсетях пока немного фотографий с хештегами #сочи2017 и #кивин2017, но с каждым днём их будет всё больше: «Такое количество фотографий хинкали и фасада «Жемчужины» не каждый выдержит».

Сегодня, 10 января, в расписании «КиВиН-2017» - заезд, расселение и регистрация участников, жеребьёвка команд и неофициальное открытие фестиваля в ночном клубе. В среду, по данным kvn.ru, – первый тур фестивального конкурсного просмотра команд и официальное открытие.











