"Социальный автобус" будет дежурить в Приморье до конца марта

Мобильный пункт помощи теперь работает и в Находке

На этой неделе во Владивостоке выйдет в первый рейс 2017 года «Социальный автобус» Владивостока. Теперь у него осталось всего одно место стоянки – в районе площади Луговой. Раньше автобус выезжал и к железнодорожному воказлу, где традиционно собираются бродяги. Об этом рассказывало РИА «Восток-Медиа».

По словам специалистов краевого департамента труда и соцразвития, время работы автобуса осталось прежним: с 9:00 до 13:00 по пятницам.

Услуги мобильного пункта социальной помощи весьма востребованы среди бездомных и малоимущих приморцев. Только в ноябре, когда резко похолодало, за помощью к соцработникам в автобусе обратились около 300 человек.

«Среди наших клиентов кроме бездомных, люди с небольшим достатком: пенсионеры, многодетные и одинокие мамочки, инвалиды, погорельцы. Здесь никому не отказывают в помощи», – утверждают сотрудники Приморского центра соцобслуживания населения.

Социальный автобус легко опознать по логотипу. Его основная миссия – поддержать тех, кто попал в беду, остался без крыши над головой в холодное время года. Соцработники раздают горячую пищу и тёплую одежду, не отказывают в консультациях по самым разным вопросам, в помощи при восстановлении документов, родственных связей, трудоустройстве.

В октябре 2016 года к благотворительной акции присоединились находкинцы. Местный филиал «Приморского центра социального обслуживания населения» (ПЦСОН) организовывает раздачу гуманитарной помощи совместно с Благотворительным фондом содействия социальной защите граждан «Забота». С января находкинский «Социальный автобус» выезжает на маршрут дважды в неделю.

Неравнодушных приморцев, имеющих возможность поддержать благотворительную акцию «Социальный автобус», просят обращаться в Приморский центр социального обслуживания населения, который находится во Владивостоке на улице Иртышской, 8. Жителей Находки ждут в отделении срочного социального обслуживания по улице Комсомольская, 32.



