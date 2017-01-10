По центру Владивостока теперь можно гулять с аудиогидом

Сегодня вторник, 10 января 2017 года, 15:01
Инициативу приморцев об отмене пошлин на иномарки обсудят в "верхах"
Инициативу приморцев об отмене пошлин на иномарки обсудят в "верхах"
Пробуждение клещей в Хабаровском крае ожидается в марте
Пробуждение клещей в Хабаровском крае ожидается в марте
Приморские команды участвуют в фестивале "КиВиН-2017"
Приморские команды участвуют в фестивале "КиВиН-2017"
Хабаровский край ждёт вторая волна гриппа и ОРВИ
Хабаровский край ждёт вторая волна гриппа и ОРВИ
Транспортный рейд хабаровской мэрии обернулся шоу
Транспортный рейд хабаровской мэрии обернулся шоу
Регионы:


Популярное
сегодня, 08:40
Проезд в автобусах Владивостока подорожает 23 января
вчера, 17:25
Слухи вокруг хабаровского открытого бассейна удивили инвестора
вчера, 16:31
Стало известно, где в Приморье можно купить "Боярышник"
сегодня, 06:41
Жители Приморья почувствуют всю ярость чукотских морозов
вчера, 17:49
Все приморцы могут получить водительские права со скидкой
вчера, 23:08
В Перми 11-летний ребенок упал с моста на поезд
вчера, 18:51
Кейко Мацуи собирается во Владивосток
сегодня, 10:32
В пригороде Артёма пламя уничтожило большой склад с бутылками
вчера, 21:45
В Тюмени в аварии погибла супружеская пара
вчера, 15:42
Жители Находки собрали 200 тысяч на подъёмник для девочки–инвалида

Обсуждаемое
сегодня, 08:40
12

Проезд в автобусах Владивостока подорожает 23 января
сегодня, 09:56
5

Почётного гражданина Владивостока Лагутенко привлекут сажать деревья
вчера, 16:31
3

Стало известно, где в Приморье можно купить "Боярышник"
вчера, 15:42
2

Жители Находки собрали 200 тысяч на подъёмник для девочки–инвалида
вчера, 15:48
2

Приамурский сатирик начала ХХ века Фёдор Чудаков возвращён из небытия
час назад
1

В Хабаровске павильоны четырёх остановок отодвинут от проезжей части
27 минут назад
1

Инициативу приморцев об отмене пошлин на иномарки обсудят в "верхах"
вчера, 15:15
1

Хабаровчане вынуждены штурмом брать автобусы
вчера, 16:15
1

Подросток из Комсомольска на похищенные 670 тысяч покатался на такси
вчера, 17:15
1

В Хабаровске поймали любительницу чужих дамских сумочек
Народный топ новостей

Гость
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов 20.12.2016
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов


Актуально
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО

Опрос

Какое событие можно назвать главным в Приморье в уходящем году?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 423



Система Orphus

По центру Владивостока теперь можно гулять с аудиогидом

По центру Владивостока теперь можно гулять с аудиогидом
Бесплатный сервис доступен при наличии Интернета в телефоне или планшете
сегодня, 13:07
Туризм | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: Smitsmitty.livejournal.com

Туристы и жители Владивостока, интересующиеся историей его достопримечательностей, отныне получили возможность гулять по центральной части города в сопровождении аудиогида. Сама программа бесплатна, однако для её запуска необходим выход в Интернет с любого устройства – смартфона, планшета или ноутбука.

Аудиогид по 16 музеям и историческим достопримечательностям Владивостока запустил Туристско-информационный центр Приморского края на базе портала IZI.Travel.  Как рассказали сотрудники ТИЦ,  они включили в аудиогид самую интересную информацию о каждом из исторических мест центральной части города. Это первый подобный опыт в истории информатизации приморского туризма. Каждая история длится не более четырёх минут, а в общей сложности маршрут можно пройти пешком за три часа. Объекты для маршрута подобраны таким образом, что расположены недалеко друг друга, а также вдоль главной улицы города, что не позволяет туристу заблудиться в незнакомой местности.

Экскурсия начинается от железнодорожного вокзала и заканчивается у Корабельной набережной. В неё вошли сам вокзал, Приморская краевая картинная галерея, музей имени Арсеньева, центральная площадь, владивостокский ГУМ, главпочтамт, главный штаб Сибирской армии, Адмиральский сквер, Дом генерал-губернатора, арка Цесаревича Николая, подводная лодка С-56, «Красный вымпел», 36-й причал и Корабельная набережная Владивостока, мемориал «Боевая слава Тихоокеанского флота», мемориальный Дом-музей семьи Сухановых.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru