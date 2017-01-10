По центру Владивостока теперь можно гулять с аудиогидом

Туристы и жители Владивостока, интересующиеся историей его достопримечательностей, отныне получили возможность гулять по центральной части города в сопровождении аудиогида. Сама программа бесплатна, однако для её запуска необходим выход в Интернет с любого устройства – смартфона, планшета или ноутбука.

Аудиогид по 16 музеям и историческим достопримечательностям Владивостока запустил Туристско-информационный центр Приморского края на базе портала IZI.Travel. Как рассказали сотрудники ТИЦ, они включили в аудиогид самую интересную информацию о каждом из исторических мест центральной части города. Это первый подобный опыт в истории информатизации приморского туризма. Каждая история длится не более четырёх минут, а в общей сложности маршрут можно пройти пешком за три часа. Объекты для маршрута подобраны таким образом, что расположены недалеко друг друга, а также вдоль главной улицы города, что не позволяет туристу заблудиться в незнакомой местности.

Экскурсия начинается от железнодорожного вокзала и заканчивается у Корабельной набережной. В неё вошли сам вокзал, Приморская краевая картинная галерея, музей имени Арсеньева, центральная площадь, владивостокский ГУМ, главпочтамт, главный штаб Сибирской армии, Адмиральский сквер, Дом генерал-губернатора, арка Цесаревича Николая, подводная лодка С-56, «Красный вымпел», 36-й причал и Корабельная набережная Владивостока, мемориал «Боевая слава Тихоокеанского флота», мемориальный Дом-музей семьи Сухановых.