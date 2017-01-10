Приморцам покажут "Двенадцатую ночь" на языке Шекспира

После новогодних каникул во Владивостоке возобновились кинопоказы спектаклей лучших театров мира. В январской программе - «Двенадцатая ночь», «Ничья земля», «Укрощение строптивой» и «Ричард II» на английском языке с русскими субтитрами.

С этого дня по вторникам в кинотеатре «Океан» продолжится проект Theatre HD. Сегодня в 19 часов желающие увидят пьесу «Двенадцатая ночь» в постановке Шекспировского театра «Глобус». Представители сети кинотеатров «Иллюзион» отметили, что все роли в этой комедии запутанных романтических отношений исполняют мужчины.





Через неделю, 17 января, запланирован кинопоказ спектакля «Ничья земля». Патрик Стюарт и Иэн Маккеллен (заклятые враги в «Людях Икс») на этот раз играют закадычных друзей - героев комедии абсурда Гарольда Пинтера.

24 января владивостокцы увидят в «Океане» комедию Шекспира «Укрощение строптивой» в постановке режиссёра Тоби Фроу. В спектакле играет известная лондонская актриса Саманта Спайро в паре с Саймоном Пэйсли Дэем.

31-го числа организаторы проекта Theatre HD покажут ещё одну постановку лондонского театра Globe – «Ричард II». Это спектакль - историческая хроника, охватывающая события 1399-1400 годов. В центре – низложение короля Ричарда II и захват власти его двоюродным братом, основателем дома Ланкастеров Генрихом IV.



