Дальнегорские чиновники похитили 6 миллионов рублей

Сегодня вторник, 10 января 2017 года, 15:01
Инициативу приморцев об отмене пошлин на иномарки обсудят в "верхах"
Инициативу приморцев об отмене пошлин на иномарки обсудят в "верхах"
Пробуждение клещей в Хабаровском крае ожидается в марте
Пробуждение клещей в Хабаровском крае ожидается в марте
Приморские команды участвуют в фестивале "КиВиН-2017"
Приморские команды участвуют в фестивале "КиВиН-2017"
Хабаровский край ждёт вторая волна гриппа и ОРВИ
Хабаровский край ждёт вторая волна гриппа и ОРВИ
Транспортный рейд хабаровской мэрии обернулся шоу
Транспортный рейд хабаровской мэрии обернулся шоу
Регионы:


Популярное
сегодня, 08:40
Проезд в автобусах Владивостока подорожает 23 января
вчера, 17:25
Слухи вокруг хабаровского открытого бассейна удивили инвестора
вчера, 16:31
Стало известно, где в Приморье можно купить "Боярышник"
сегодня, 06:41
Жители Приморья почувствуют всю ярость чукотских морозов
вчера, 17:49
Все приморцы могут получить водительские права со скидкой
вчера, 23:08
В Перми 11-летний ребенок упал с моста на поезд
вчера, 18:51
Кейко Мацуи собирается во Владивосток
сегодня, 10:32
В пригороде Артёма пламя уничтожило большой склад с бутылками
вчера, 21:45
В Тюмени в аварии погибла супружеская пара
вчера, 15:42
Жители Находки собрали 200 тысяч на подъёмник для девочки–инвалида

Обсуждаемое
сегодня, 08:40
12

Проезд в автобусах Владивостока подорожает 23 января
сегодня, 09:56
5

Почётного гражданина Владивостока Лагутенко привлекут сажать деревья
вчера, 16:31
3

Стало известно, где в Приморье можно купить "Боярышник"
вчера, 15:42
2

Жители Находки собрали 200 тысяч на подъёмник для девочки–инвалида
вчера, 15:48
2

Приамурский сатирик начала ХХ века Фёдор Чудаков возвращён из небытия
час назад
1

В Хабаровске павильоны четырёх остановок отодвинут от проезжей части
27 минут назад
1

Инициативу приморцев об отмене пошлин на иномарки обсудят в "верхах"
вчера, 15:15
1

Хабаровчане вынуждены штурмом брать автобусы
вчера, 16:15
1

Подросток из Комсомольска на похищенные 670 тысяч покатался на такси
вчера, 17:15
1

В Хабаровске поймали любительницу чужих дамских сумочек
Народный топ новостей

Гость
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов 20.12.2016
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов


Актуально
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО

Опрос

Какое событие можно назвать главным в Приморье в уходящем году?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 423



Система Orphus

Дальнегорские чиновники похитили 6 миллионов рублей

Дальнегорские чиновники похитили 6 миллионов рублей
Казнокрады четыре года действовали по налаженной схеме
сегодня, 13:07
Закон | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: complianceblog.ru

В Дальнегорске завершился суд над двумя сотрудниками мэрии, сообщает РИА «Восток-Медиа». Они похитили из городского бюджета 6 миллионов рублей.

Дальнегорский районный суд вынес приговор двум экс-работникам городской администрации. Их обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения. Обвиняемыми по делу стали заместитель начальника Финансового управления администрации Дальнегорска и ведущий специалист этого отдела. Суд установил, что с декабря 2010 года по январь 2014-го они систематически похищали бюджетные деньги. Преступная схема была довольно продуманной. Деньги выводили из муниципалитета под предлогом возврата якобы излишне или ошибочно уплаченных в бюджет сумм. Специалист подыскивал знакомых, которые предоставляли ему сведения о своих банковских счетах. Замначальника, зная о состоянии городской казны, предлагала своему соучастнику наиболее правдоподобные содержания фиктивных заявок, сообщала код их классификации. Злоумышленники составляли подложные заявки на специальной программе, после чего отправляли на общий сервер финансового управления. Таким путём чиновники похитили более 6 миллионов рублей, пока на их след не вышла ФСБ.

Как сообщила сегодня старший помощник приморского прокурора Елена Телегина, обоих подсудимых признали виновными и назначили им 5,5 года и 3,5 года лишения свободы соответственно. Отбывать наказание им придётся в колонии общего режима. Кроме того, суд на три года запретил им занимать какие-либо должности во властных структурах. Похищенные казнокрадами суммы будут взысканы с них в судебном порядке.

Стоит отметить, что в последнее время администрацию Дальнегорска буквально трясёт от коррупционных скандалов. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что главу города Игоря Сахуту задержали силовики.  Против него возбудили уголовное дело. По версии следствия, в конце 2015 года глава города организовал проведение аукционов на покупку квартир для переселенцев из ветхого жилья. Все покупки должностные лица сделали по заведомо завышенным ценам. Ущерб бюджету оценивается минимум в 22 миллиона рублей. В то же время в администрации города уверены – Игорь Сахута ни в чём не виновен

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru