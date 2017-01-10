Дальнегорские чиновники похитили 6 миллионов рублей

В Дальнегорске завершился суд над двумя сотрудниками мэрии, сообщает РИА «Восток-Медиа». Они похитили из городского бюджета 6 миллионов рублей.

Дальнегорский районный суд вынес приговор двум экс-работникам городской администрации. Их обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения. Обвиняемыми по делу стали заместитель начальника Финансового управления администрации Дальнегорска и ведущий специалист этого отдела. Суд установил, что с декабря 2010 года по январь 2014-го они систематически похищали бюджетные деньги. Преступная схема была довольно продуманной. Деньги выводили из муниципалитета под предлогом возврата якобы излишне или ошибочно уплаченных в бюджет сумм. Специалист подыскивал знакомых, которые предоставляли ему сведения о своих банковских счетах. Замначальника, зная о состоянии городской казны, предлагала своему соучастнику наиболее правдоподобные содержания фиктивных заявок, сообщала код их классификации. Злоумышленники составляли подложные заявки на специальной программе, после чего отправляли на общий сервер финансового управления. Таким путём чиновники похитили более 6 миллионов рублей, пока на их след не вышла ФСБ.

Как сообщила сегодня старший помощник приморского прокурора Елена Телегина, обоих подсудимых признали виновными и назначили им 5,5 года и 3,5 года лишения свободы соответственно. Отбывать наказание им придётся в колонии общего режима. Кроме того, суд на три года запретил им занимать какие-либо должности во властных структурах. Похищенные казнокрадами суммы будут взысканы с них в судебном порядке.

Стоит отметить, что в последнее время администрацию Дальнегорска буквально трясёт от коррупционных скандалов. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что главу города Игоря Сахуту задержали силовики. Против него возбудили уголовное дело. По версии следствия, в конце 2015 года глава города организовал проведение аукционов на покупку квартир для переселенцев из ветхого жилья. Все покупки должностные лица сделали по заведомо завышенным ценам. Ущерб бюджету оценивается минимум в 22 миллиона рублей. В то же время в администрации города уверены – Игорь Сахута ни в чём не виновен.