"Жар-птица" студентов ДВФУ стала лучшей снежной скульптурой в Харбине

Команда из семи студентов Инженерной школы ДВФУ победила в IX международном ежегодном конкурсе скульптур из снега, прошедшем в Харбине. Ребята создали трёхметровую «Жар-птицу» - и эта работа была признана лучшей среди всех фигур. В конкурсе принимали участие 55 команд из США, Канады, Китая, Сингапура, Японии, Таиланда, стран Европы.

Россию и ДВФУ на конкурсе представили Александр Рыбак, Павел Колобов, Егор Шестацкий, Иван Суханов, Антонина Галинская, Александра Черных и Дарья Ключникова — все они учатся по направлению «Дизайн архитектурной среды». К фестивалю студенты ДВФУ готовились несколько месяцев — разрабатывали дизайн и макеты скульптуры. Саму фигуру ребята создали за несколько дней. По словам Александра Рыбака, одного из членов приморской команды, в этом году задачу конкурсантам осложнили харбинские морозы, из-за которых не все команды сумели дойти до финала.

Студенты ДВФУ участвуют в международном конкурсе снежных скульптур с 2012 года и неоднократно занимали призовые места. Традиционно в их работах отражаются сюжеты русского фольклора — Лукоморье, Змей Горыныч, русские медведи. По признанию авторов, «Жар-птица» стала самой сложной скульптурой в их практике из-за множества мелких деталей.



