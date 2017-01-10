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Генеральный директор "Радиоприбора" предстанет перед судом

Генеральный директор "Радиоприбора" предстанет перед судом
Его обвиняют в невыплате зарплат и укрывательстве от налогов
полчаса назад
Закон | Приморский край
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Фото: crimerussia.ru

Во Владивостоке вскоре предстанет перед судом бывший генеральный директор завода «Радиоприбор», сообщает РИА «Восток-Медиа». Ему придётся ответить за долги по зарплате.

Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-гендиректора оборонного предприятия «Радиоприбор» Михаила Харченко.  Его обвиняют в невыплате заработной платы сотрудникам и укрывательстве от налогов. По данным следствия, с июня 2015 года по февраль 2016-го фигурант руководил заводом, при этом из личной заинтересованности не выплачивал деньги работникам. Речь идёт о 1181 человеке, которым в общей сложности не заплатили 219 миллионов рублей. Что интересно, деньги на эти цели у предприятия были.

Кроме того, следователи утверждают: в 2015 году Харченко скрыл 92 миллиона рублей, предназначенных для выплаты налоговых взысканий. В настоящее время обвиняемый находится под домашним арестом, арестовано и его имущество. В ближайшем будущем дело Михаила Харченко рассмотрит Первомайский суд Владивостока. Кроме того, прокуратура Приморья занимается и другими представителями руководства «Радиоприбора». Как сообщила старший помощник краевого прокурора Елена Телегина, в адрес руководства завода внесли уже 25 представлений, связанных с нарушениями по выплате зарплат. Также стражи порядка возбудили 22 административных дела. Всего дело «Радиоприбора» включает в себя 7,3 тысячи производств о взыскании долгов по зарплате. Кроме того, в отношении руководителей «Радиоприбора» расследуется дело об отчуждении активов предприятия.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало о бедственном положении крупного и некогда мощного завода «Радиоприбор». В последние три года предприятие постоянно испытывало проблемы с финансовыми поступлениями и хронически задерживало зарплату персоналу. В итоге «Радиоприбор» стал самым крупным должником по оплате труда на Дальнем Востоке России.

 
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