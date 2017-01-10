В Приморье завершилась зимняя смена детского спецназа

На этой неделе в санатории «Сахарный ключ» в Приморье завершилась военно-спортивная смена по программе дыхательной и адаптивной подготовки детского спецназа. Организатором военно-патриотической смены для школьников Приморья выступило краевое отделение общественного движения «Боевое Братство», информирует РИА «Восток-Медиа».

Двадцать школьников в возрасте от 10 до 15 лет занимались дыхательными упражнениями комплекса антивирусной защиты от эпидемии ОРВИ и гриппа, закалялись, сдавали экзамены на первый военно-спортивный разряд. Ребята прошли «курс молодого бойца», который включает занятия по строевой, огневой, физической, тактической подготовке, обучение основам рукопашного боя, знакомство с основными видами огнестрельного оружия. Особый интерес у юных спецназовцев вызвал этап разборки и сборки автомата Калашникова на время и стрельба по мишеням.

«Ежедневная утренняя зарядка, дыхательная подготовка, закаливание, походы и вечерняя прогулка стали основой для укрепления здоровья детей. Занятия выстроены так, чтобы большую часть времени юные бойцы находились в активном движении на свежем воздухе», – рассказал руководитель детского спецназа Находки Александр Каплин.

Все прошедшие зимний лагерь юные бойцы смогут принять участие во втором международном детском военно-спортивном форуме «Спецназ-2017», который пройдёт во Владивостоке с 25 по 31 марта. Форум будет посвящён методам укрепления здоровья детей и защиты от эпидемии ОРВИ и гриппа с помощью дыхательной подготовки детского спецназа.