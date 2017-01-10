Этим утром во Владивостоке зафиксировано всего три крупные пробки

Этим утром дороги Владивостока оказались загружены всего на 5 баллов, сообщает РИА «Восток-Медиа». Это на 2 балла меньше, чем вчера. Большинство магистралей в городе оказались свободными от заторов.

Самая мощная пробка традиционно собралась на проспекте 100-летия Владивостока. 8-балльный затор от Магнитогорской улицы до остановки «Молодёжная» сохранялся более двух часов. В обратную сторону также наблюдалось замедленное движение. Водители полтора часа «ползли» от «Молодёжной» до парка Победы. Кроме того, трафик на данной дороге осложнил сломавшийся автобус на путепроводе. Впрочем, серьёзного затора он не вызвал.





На «семёрку» была загружена магистраль Некрасовская – Гоголя в сторону фуникулёра.

Длинная пробка сковала и центр города. Как сообщает сервис «Яндекс.Пробки», мощность затора от улицы Фадеева до Матросского сквера составила 7 баллов. Продержался этот затор почти два часа. Забита машинами была и дорога от Луговой до Спортивной – плотность движения по магистрали составила 6 баллов.

А вот на других направлениях пробок не наблюдалось, так что значительная часть города была свободна. Это удивительно, учитывая, что дорожная ситуация после вчерашнего снегопада не изменилась.