В пригороде Артёма пламя уничтожило большой склад с бутылками

Накануне в пригороде Артёма произошёл крупный пожар, сообщает РИА «Восток-Медиа». Там вспыхнул склад пластиковых бутылок.

Вечером понедельника в посёлке Артёмовском (так называемый «Артём-ГРЭС») вспыхнул сильный пожар. Там загорелся крупный склад. Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе краевого Управления МЧС, сигнал о возгорании поступил на пульт пожарной охраны в 19:47. Уже через десять минут на место ЧП прибыли огнеборцы. На локализацию пожара ушло меньше двадцати минут. Полностью склад удалось потушить лишь в 23:18. Это было вызвано значительной площадью пожара – она составила 400 квадратных метров.

В ликвидации ЧП приняло участие 18 огнеборцев и 5 единиц техники. Пострадавших в результате инцидента нет. А вот содержимое склада оказалось уничтоженным – по информации представителей МЧС, там хранилось большое количество пластиковых бутылок.

Стоит отметить, что с самого начала года в Приморье происходят серьёзные пожары. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о серьёзном инцидента в посёлке Славянка Хасанского района. Там полностью выгорело здание бывших казарм морской пехоты ТОФ. А во время новогодних праздников пожар вспыхнул в селе Чугуевка: там пламя охватило деревянный одноэтажный дом.