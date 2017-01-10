Почётного гражданина Владивостока Лагутенко привлекут садить деревья

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации намерено привлечь к экологическим субботникам знаменитостей. В их число вошёл и почётный гражданин Владивостока, музыкант, лидер и основатель группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации издания Gazeta.ru и агентства Russia Today, соответствующее заявление сделал министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской. В Год экологии власти решили акцентировать внимание на сотрудничество со знаменитостями различного масштаба.

По мнению Донского, многие российские звёзды недостаточно заинтересованы вопросами популяризации сохранения окружающей среды. Однако в ближайшие 12 месяцев всё может поменяться, ведь деятельность «селебрити» может повлиять на простых людей.

Так, например, к посадке деревьев и субботникам министерство хочет привлечь телеведущих Николая Дроздова и Владимира Познера, а также певцов Олега Газманова и Илью Лагутенко.

Кроме того, Донской напомнил, что они пригласили на Восточный экономический форум голливудского актёра Леонардо Ди Каприо. ВЭФ пройдёт в сентябре 2017-го.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что на третий ВЭФ во Владивосток может приехать американский актёр Леонардо Ди Каприо. Об этом в середине декабря 2016 года заявил заслуженный эколог РФ Юрий Дарман.