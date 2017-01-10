Во Владивостоке снова начались отключения света

Сегодня без электроэнергии остались жители почти 30 улиц

Сегодня часть владивостокцев останется без электроэнергии. Во второй рабочий день нового года в краевом центре возобновили плановые отключения света, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации МУПВ «ВПЭС», во вторник, 10 января, с 9 утра до 5 часов вечера без света остались абоненты, проживающие по следующим адресам:

Авраменко, 19;

Алеутская, 45а;

Бийская, 2, 2а, 5, 9;

Ватутина, 2, 4;

Верхнепортовая, 66, 68в, 70, 72/1, 72/2, 72/3, 74, 76а;

Вилкова, 20;

Восточная 4-я, 20, 20а, 20-б, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 25, 26-б;

Восточная 5-я, 1а;

Встречная 1-я, 1, 2, 3, 4, 6, 8;

Дубовая, 21, 25, 27, 33;

Ивановская, 5, 7;

Калинина, 108, 110, 110а, 116, 130, 130а, 138, 140, 142, 144, 148, 150, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 173, 185, 195;

Крутая 2-я, 9;

Луговая, 60, 66, 72, 74, 91;

Матросская 1-я, 21;

Матросская 5-я, 21;

Нейбута, 10, 10а, 12, 17, 19;

о. Попова, Подгорная, 23;

Пихтовая, 21, 21а, 21-б, 26а, 26-б, 26в, 26г, 27, 27а, 29, 32, 35;

Плеханова, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37;

Пограничная, 15/2;

Подгорная, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 31, 33, 37, 39, 41, 55, 57, 59, 61, 63, 63а, 65;

Пологая, 28, 30/34, 32, 36, 38;

Русская, 57;

Рыбацкий переулок, 20а, 25, 27, 29, 29а, 29-б, 31, 33, 35, 41, 46, 47, 48, 50, 54, 56, 56в, 58а, 58в, 60, 60а, 84, 90;

Сабанеева, 11, 13;

Светланская, 209;

Сосновая, 10, 10а, 10-б;

Фонтанная, 15/2, 17, 19, 21.