Проезд в автобусах Владивостока подорожает 23 января

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Решение о поднятии цен уже принято
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Стоимость проезда в автобусах Владивостока вырастет на один рубль. Повышенный тариф вступит в силу 23 января, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Решение об увеличении стоимости специалисты департамента по тарифам Приморского края приняли ещё в конце прошлого года. Согласно постановлению, цена одной поездки составит 21 рубль. Кроме того, увеличится стоимость проезда в пригородных автобусах. Цена за 1 пассажиро-километр на территории городских округов составит 2 рубля, а на территории муниципальных районов, городских и сельских поселений – 2,68 рубля.
Нововведения вступят в силу меньше чем через 2 недели, а именно 23 января 2017 года.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в этом году транспортные компании хотели увеличить стоимость проезда до 25 рублей. Такой позиции придерживаются предприниматели, но прекрасно понимают, что этого не случится как минимум ещё несколько лет. С пока ещё действующим тарифом в 20 рублей цена нового автобуса окупается через 5-7 лет его использования на маршрутах. К этому моменту он уже приходит в негодность, и компаниям приходится обновлять автопарк.
Верните Пушкарева Игоря Сергеевича! Город без хозяина! Кот из дома - мыши в пляс. Беспредел!
Можно подумать!Этот большой упырь с большой дороги всячески подкармливает упырят поменьше, типа владельцев этих автосараев на колесах, точно так же поднял бы цену без всяких разговоров. Иди, поменяйся с ним местами.
Да он наоборот этих частников выдавить пытался. Систему электронной оплаты внедрить. Но это уже другая история. . .
ВЕРНИТЕ В. И. ЧЕРЕПКОВА, ПРИ НЁМ АВТОБУСЫ БЫЛИ БЕСПЛАТНЫЕ
При нем воды и света не было по три месяца. Люди 'ходили по большому' в пакеты.
Не путайте. Не при Черепове не было воды и света, а при Наздратенко.
Вот вот. . . эти упыри (Наздрат и Толсто. . н) конкретно ушатали тогда город.