Проезд в автобусах Владивостока подорожает 23 января

Стоимость проезда в автобусах Владивостока вырастет на один рубль. Повышенный тариф вступит в силу 23 января, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Решение об увеличении стоимости специалисты департамента по тарифам Приморского края приняли ещё в конце прошлого года. Согласно постановлению, цена одной поездки составит 21 рубль. Кроме того, увеличится стоимость проезда в пригородных автобусах. Цена за 1 пассажиро-километр на территории городских округов составит 2 рубля, а на территории муниципальных районов, городских и сельских поселений – 2,68 рубля.

Нововведения вступят в силу меньше чем через 2 недели, а именно 23 января 2017 года.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в этом году транспортные компании хотели увеличить стоимость проезда до 25 рублей. Такой позиции придерживаются предприниматели, но прекрасно понимают, что этого не случится как минимум ещё несколько лет. С пока ещё действующим тарифом в 20 рублей цена нового автобуса окупается через 5-7 лет его использования на маршрутах. К этому моменту он уже приходит в негодность, и компаниям приходится обновлять автопарк.