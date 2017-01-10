Жители Приморья почувствуют всю ярость чукотских морозов

Приморцы наконец почувствуют настоящую зимнюю погоду. Разнеженным комфортными новогодними праздниками местным жителям впору готовиться к серьёзному похолоданию. Из районов Чукотки на край вышел активный заток холода, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным портала «Примпогода», в отличие от европейской части России, где сначала хозяйничали снежные атлантические циклоны, а потом грянули аномальные холода, в континентальных районах юга Дальнего Востока в новогодние каникулы метеорологическая обстановка была спокойной.

В Приморье практически всю первую декаду фон среднесуточных температур превышал климатические значения на 4–6 градусов. При этом ночами было морозно – от -12 до -20 градусов, а днём устанавливалась комфортная погода в пределах 0…+3 градуса.

Накануне, 9 января, днём в некоторых частях Приморского края продолжал идти снег. Однако во второй половине дня после прекращения осадков скорость ветра постепенно нарастала. Вечером уже началось похолодание.

За последние сутки синоптическая ситуация в регионе заметно изменилась. Циклонический вихрь переместился на восток и вышел в Охотское море. В его тылу начался активный заток холода с севера, из районов Чукотки. В связи с этим сегодня в крае существенно похолодает – столбик термометра опустится на 8-10 градусов.

Высотный центр циклона задерживается на юге Хабаровского края, поэтому в северной половине Приморья местами ещё сохраняется снег. В течение дня по краю установится температура от -12 до -17 градусов, в прибрежных районах – от -3 до -8 градусов.

В краевом центре сегодня ожидается сильный северный ветер. Днём воздух во Владивостоке остынет до -10…-12 градусов.

Такая холодная погода в Приморском крае, уверяют синоптики, сохранится большую часть первой рабочей недели 2017 года.