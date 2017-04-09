Ленок и тресочка пошли по рукам на центральной площади Владивостока

Первая в этом году продовольственная ярмарка развернулась на центральной площади Владивостока. Традиционно с пятницы по субботу до глубокой осени жители и гости краевой столицы смогут приобрести продукты напрямую от товаропроизводителей. «Рыбная» корзина включает десятки видов – от «народной» горбуши до «царской» сёмги, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

На ярмарке представлен широкий ассортимент лососевых. Порядок цен делает их доступным для всех слоёв населения. Стоимость горбуши варьируется от 130 рублей за кило до 235 р/кг; голец – 80 – 205; нерка 350 – 450; кижуч 225 – 390; чавыча 460 – 962; сёмга 950 рублей за килограмм.





Как отмечают продавцы, пользуются спросом минтай (75 рублей/ кг), навага (88 – 110), ленок (145), макрурус (125 – 138), треска (89 – 230), камбала (95 – 180), мойва (85), скумбрия (110), сайра (175), сельдь (70 – 145), терпуг (220).

Филе кальмара на ярмарке можно приобрести за 325 рублей-кило. К слову, в магазинах города его цена не ниже 383 рублей. Килограмм филе минтая обойдётся в 225 р/кг, на прилавках в магазинах его цена от 267-и. Филе трески на центральной площади можно купить за 235 рублей за килограмм.

Ценителям корюшки есть из чего выбрать: парная из Тавричанки – 160 рублей, с острова Русского – 299, с Сахалина – 300.

«Наконец-то вернулась на центральную площадь долгожданная ярмарка. Здесь большой выбор и цены доступные. У нас вся семья любит рыбу. Мы с детьми трескоеды, а муж предпочитает ленок», – поделилась с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» жительница Владивостока, представившаяся Светланой.











































