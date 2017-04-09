Корейский дирижёр пожелал Владивостоку стать столицей России

Главным культурным событием уходящей недели в Приморском крае стал 26-й фестиваль классической музыки «Дальневосточная весна», который ещё идёт и завершится только 14 апреля. На закрытии фестиваля Тихоокеанским симфоническим оркестром вновь будет управлять его главный дирижёр - заслуженный артист Российской Федерации Анатолий Смирнов. Лишь на один день – во время открытия «Дальневосточной весны» – он уступил дирижёрский пульт своему давнему знакомому, коллеге из Южной Кореи. Маэстро Но Тэ Чол и Анатолий Смирнов познакомились в Волгограде, где с 1998 по 2013 год Смирнов руководил местным академическим симфоническим оркестром.





Но Тэ Чол приехал во Владивосток уже в четвёртый раз. Кроме «Дальневосточной весны», ранее его приглашали также на фестиваль «Дни классической музыки стран АТР». Причём сейчас перелёт случился в пределах ДФО: корейский дирижёр прибыл из Якутска, и не один.









Гостей представила ведущая Наталия Мищенко: «Имя этого дирижёра хорошо известно всем поклонникам музыки во Владивостоке, он принимал участие во многих проектах Приморской филармонии. У этого музыканта – очень богатый творческий опыт. В своё время он руководил оркестрами в США, странах Европы, во многих городах России. В настоящее время маэстро Но является профессором высшей школы музыки Якутии и плотно сотрудничает с якутским государственным театром оперы и балета. По его предложению в нашем концерте примет участие солистка этого театра Анастасия Мухина».

РИА «Восток-Медиа» уже писало в рубрике «Фестивальное Приморье» о выступлениях Анастасии и её коллег из Республики Корея, которым горячо аплодировала публика во Владивостоке. Сам маэстро Но Тэ Чол в день концерта был молчалив и сосредоточен, зато потом охотно пообщался с журналистами. Например, гость высоко оценил уровень Тихоокеанского симфонического оркестра, который «с каждым годом только повышается, в отличие от тех оркестров, которые остаются на одном уровне или даже начинают хуже играть».

Также Но Тэ Чол подчеркнул: «Я знаю, что владивостокский зритель очень любит музыку, хороших певцов, поэтому я пригласил вместе с собой на фестиваль сопрано из Якутии. И тема весны, моря – тема фестиваля этого года - мне тоже очень близка». Собеседник добавил, что ему очень нравится этот город у моря и пожелал Владивостоку стать столицей России.







