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Жителям Владивостока советуют запастись водой

Жителям Владивостока советуют запастись водой
В краевом центре ожидаются отключения
5 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

На предстоящей неделе некоторые жители Владивостока останутся без холодной воды. Временные коммунальные неудобства в ближайшие дни коснутся двух районов краевого центра, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным, опубликованным на официальном сайте «Приморского водоканала», в ближайшие дни ожидаются отключения в посёлке Трудовое и на Чуркине.

Завтра, 10 апреля, с 9 утра до 13:00 специалисты блокируют подачу воды в посёлоке Трудовое на улице Пшеницина, 46, 48, 50, 52, 54, 56.

Следующие отключения, согласно графику, придутся на 12 апреля. Ремонтные работы начнутся в 9 утра и закончатся в 16:00. Для этого сотрудникам «Примводоканала» придётся перекрыть воду на улицах Надибаидзе, 6, 6а, 8, 14-24, Липовой и Лиственничной. В это же время воды не будет у жильцов Красного Знамени, 114, 116, 118, 120, 156, 158а, а также Шилкинская, 19.

Кроме того, уже известно о продолжении отключений на следующей неделе. В понедельник, 17 апреля, коммунальные неудобства коснутся района Луговой. Большие ремонтные работы и, соответственно, отключения придутся на 19 апреля. В этот день без воды останутся горожане, проживающие на улицах Борисенко, Авраменко, Верхнепортовая, Лейтенанта Шмидта, Пестеля, Сипягина, Софьи Перовской, Станюковича и Чернышевского.

 
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