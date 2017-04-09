В Приморье задержали преступников, нападавших на женщин

Им грозит до 7 лет тюрьмы

Приморские полицейские задержали преступников, нападавших на женщин и отбиравших у них сумки. Теперь им грозит до семи лет лишения свободы, сообщает РИА "Восток-Медиа".

По информации пресс-службы ОМВД России по городу Находка, в дежурную часть отдела обратилась местная жительница и сообщила, что её ограбили. Инцидент произошёл на улице Подъёмной. Двое молодых людей с применением насилия открыто похитили сумку потерпевшей.

Полицейские осмотрели место ограбления и поговорили со свидетелями преступления. В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении грабежа сотрудники ведомства задержали двух местных жителей.

В отделении полиции задержанные дали признательные показания. Более того, мужчины сознались в совершении ещё трёх аналогичных преступлений в районе остановки Волна и дачного кооператива в районе Золотарей.

Согласно 2 части 161 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации специалисты возбудили уголовное дело. Задержанным преступникам грозит до 7 лет лишения свободы. Грабители сумок сейчас находятся под стражей. Полиция проверяют их причастность к совершённым ранее преступлениям.