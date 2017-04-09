Девушка из Владивостока может стать самым красивым юристом России

Студентка из Владивостока может стать самым красивым юристом страны. Александра Черепанова представляет приморскую столицу в национальном конкурсе "Мисс юридическая Россия - 2017", сообщает РИА "Восток-Медиа".

Конкурс проходит в Екатеринбурге. Соперницами Александры Черепановой стали красавицы со всей страны. "Мисс Юридическая Россия" проходит с 1999 года. Ежегодно в Екатеринбург съезжаются самые красивые девушки-юристы, чтогбы подарить студентам и преподавателям праздник красоты, обаяния и грации.

"Раскрываю карты. Улетела я на конкурс "Мисс Юридическая Россия - 2017" представлять свой город и Дальневосточный федеральный университет, свой любимый юридический факультет. Желаю себе удачи. Сама не пожелаешь, никто не пожелает", - написала студентка ДВФУ на своей странице.

Финал конкурса пройдёт 15 апреля в Уральском государственном юридическом университете.

"Сашуля, удачи!!! Покажи всем снова, что Владивосток лучший!", "Саш, ты красотка, что там говорить, какая удача! Желаю честного судейства!", "Саша, успехов. Ты - украшение этого конкурса", - написали подписчики Черепановой.

Как уже писало РИА "Восток-Медиа" Александра Черепанова не раз достойно представляла Владивосток на всевозможных конкурсах. Так, в 2015 году девушка победила в XXI национальном фестивале талантов и красоты «Краса России». В 2016 году Александра Черепанова представила Россию на международном конкурсе «Мисс Земля». Главный титул ей не достался, однако она вошла в топ-8 самых красивых на планете.

Публикация от Aleksandra (@cherepanova_gam) Апр 6 2017 в 4:01 PDT

Публикация от Aleksandra (@cherepanova_gam) Апр 8 2017 в 7:19 PDT

Публикация от @anastasia_timoshka Апр 8 2017 в 6:00 PDT

Публикация от Юлия (@_yulia024) Апр 7 2017 в 3:43 PDT

Публикация от Aleksandra (@cherepanova_gam) Мар 17 2017 в 1:22 PDT