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Путин отправил в отставку главного следователя Приморского края

Путин отправил в отставку главного следователя Приморского края
Кто заменит Бобровничего, президент пока не сказал
8 минут назад
Политика | Приморский край
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Фото: putin.kremlin.ru

Вслед за информацией о временном отстранении Игоря Пушкарёва от должности мэра Владивостока приморцы поздно вечером получили из Москвы ещё одну важную новость. Своего поста лишился также руководитель  краевого следственного управления СК РФ Сергей Бобровничий.

На официальном интернет-портале правовой информации 9 марта опубликован указ президента Владимира Путина «Об освобождении от должности и назначении на должность в некоторых федеральных государственных органах». В списке – прокуроры разных регионов России, руководители в системах СК РФ, ФСИН и МВД. На Дальнем Востоке отправлены в отставку генерал-лейтенант юстиции, руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю Сергей Бобровничий и прокурор Еврейской автономной области Лидия Дьяконова.

 
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