Игоря Пушкарёва отстранили от должности мэра Владивостока

Теперь всё зависит от того, какой приговор ему вынесут в суде

Мэра Владивостока Игоря Пушкарёва временно отстранили от должности, сообщает РИА «Восток-Медиа». До окончания судебного разбирательства он не будет занимать пост главы города.

В Басманном суде Москвы сегодня, 9 марта, прошло очередное заседание по делу мэра Владивостока Игоря Пушкарёва. Решался очень актуальный для приморской столицы вопрос – отстранять градоначальника от занимаемой должности или нет. Речь идёт о временном освобождении Игоря Сергеевича от работы – до тех пор, пока не закончится суд. Ходатайство об отстранении главы администрации от должности подала сторона обвинения – впервые за 10 месяцев расследования дела. Впрочем, Пушкарёв и так не руководил городской администрацией – с июня прошлого года он находится под стражей.

Как рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царёва, судья удовлетворила требование гособвинителя. С этого дня Игорь Сергеевич не является мэром Владивостока. Если его всё-таки осудят, это решение станет постоянным. В случае, если градоначальнику удастся повернуть судебный процесс в свою пользу, у него будет шанс на возвращение в своё кресло.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что главе администрации Владивостока вменяют ущерб в 160 миллионов рублей. Сам Игорь Пушкарёв не согласен с обвинениями в свой адрес. Стоит отметить, что защита мэра пыталась обжаловать практически все решения суда – однако результата это не принесло. 22 февраля этого года суд продлил ему срок заключения на три месяца, как и другим фигурантам дела – Андрею Лушникову и брату мэра Андрею Пушкарёву. При этом за прошедшие месяцы аргументов у стороны защиты серьёзно прибавилось. Так, решение приморского УФАС, ставшее отправной точкой в деле Пушкарёва, признали незаконным сразу два арбитражных суда.