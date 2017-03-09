Владивосток свяжут прямые авиарейсы с островом Бали

Во Владивостоке сейчас находится делегация Республики Индонезия – крупнейшего в мире островного государства. Гости встретились с первым вице-мэром Екатериной Химич, в том числе обсудили перспективу прямого авиасообщения между приморской столицей и островом Бали.

Представители Индонезии изучают инвестиционные возможности Владивостока, в связи с чем на днях пообщались с руководством Торгово-промышленной палаты Приморского края. Также гости посетили городскую администрацию. Полномочный министр, заместитель главы представительства Индонезии в Российской Федерации Ласро Симболон отметил: «У вашего города большое будущее и огромный потенциал развития взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной».

По мнению Симболона, активизации контактов бизнес-сообщества двух стран может способствовать договор о побратимских отношениях между Владивостоком и Сурабаей – вторым по величине городом Индонезии. Кроме того, есть планы по организации прямого авиарейса между Владивостоком и островом Бали, куда стремятся российские любители пляжного отдыха и водных видов спорта.

Как пояснила РИА «Восток-Медиа» сотрудник пресс-службы мэрии Алия Камиева, речь идёт о чартерных перевозках. «Этот вопрос – один из приоритетных в рамках развития туристических связей между Приморьем и Индонезией. Какая авиакомпания будет заниматься перевозками - станет известно позже», - сказала представитель администрации Владивостока.







