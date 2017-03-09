Приморские спасатели готовятся к круглосуточным дежурствам

С 15 марта сотрудники МЧС и Приморской поисково-спасательной службы начнут дежурить на водных акваториях края в круглосуточном режиме. С приходом весны лёд становится хрупким и тонким, однако это не останавливает рисковых рыбаков-любителей и беспечных гуляющих.

Спасатели предвидят, что уже через несколько дней риск провалиться в воду для пешеходов возрастёт в разы. В связи с этим и было принято решение с 15 марта ввести круглосуточное дежурство на водных акваториях края. Как рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Приморского края Леонид Маковецкий, в Приморье работают семь судов на воздушной подушке, готовых оказать помощь на воде. Они базируются в районе станции Санаторной, Второй речки, полуострова Эгершельд, острова Русского.

Уже сейчас сотрудники краевой поисково-спасательной службы регулярно проводят тренировки по спасению людей, провалившихся под лёд, отрабатывая взаимодействие с другими оперативными службами. РИА «Восток-Медиа» рассказывало об одной из таких тренировок.

Одновременно спасатели проводят воспитательные беседы с любителями подлёдного лова и призывают всех приморцев не подвергать свою жизнь опасности и воздержаться от выхода на лёд.