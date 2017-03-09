Сенатор от Приморья взяла на контроль вопрос трудоустройства молодёжи

Во время встречи с молодёжным активом член Совета Федерации от Приморского края поделилась спецификой работы верхней палаты парламента. Также Людмила Талабаева упомянула о своём непростом детстве и призвала проявлять больше инициативы.

«Без согласия Совета Федерации ни один закон не может быть принят. Я целенаправленно пошла работать в комитет по аграрной политике и природопользованию, так как много лет посвятила этой деятельности. Могу ответственно заявить, что Россия – великая страна, дающая огромные возможности для молодёжи, я – живое тому доказательство. Через несколько лет вы можете быть на моём месте, всё в ваших руках. Я сама из приморской глубинки, росла в многодетной семье. Только стремление, тяжёлый труд, упорство и любовь к родине привели меня к успеху», – сказала Людмила Талабаева на встрече с молодёжью, которая состоялась в четверг, 9 марта, во дворце спорта «Юность» во Владивостоке.

Она отметила, что главная задача её как сенатора – отстаивание интересов Приморского края в Москве.

«Уже много сделано, но предстоит работать ещё больше. Приняты законы о ТОРах, свободном порте, дальневосточном гектаре. Мы должны приложить массу усилий, чтобы сделать Дальний Восток привлекательным для жизни людей», – заметила она.

По словам сенатора, экономическое падение в стране остановилось, наметился рост и в этих условиях на активность и инициативу молодёжи возлагаются большие надежды.

В ходе беседы молодые люди задали Людмиле Талабаевой множество вопросов. Один из них касался закона о волонтёрстве, который может быть принят в этом году. Парламентарий пообещала взять этот вопрос под личный контроль.

Заинтересовала инициативную группу молодых людей и тема трудоустройства. Людмила Талабаева отметила, что трудности с данным вопросом, безусловно, есть.

«Сейчас нет распределений на практику после учёбы, и это печально. Работодателей нельзя заставить брать на работу сотрудников без опыта, но «Молодая гвардия «Единой России» уже занимается проектом трудоустройства студентов, и мы им готовы помогать», – пообещала она.