В Приморье объявили конкурс для экскурсоводов

В этом году Тихоокеанский туристский форум на Русском острове ознаменуется подведением итогов регионального конкурса профессионального мастерства экскурсоводов. Приём заявок на этот конкурс, названный «Экскурсия. Туризм. Владивосток», начался сегодня и продлится до 10 апреля.

В оргкомитет конкурса вошли представители Туристско-информационного центра Приморья, Дальневосточного федерального университета и объединения «Окно в Евразию». Идею поддержали краевой департамент туризма и профильный экспертный совет при губернаторе.

Как сообщила директор Туристско-информационного центра края Дарья Гусева, посредством конкурса организаторы намерены поощрить профессионалов и открыть новые имена в экскурсионной сфере, чтобы в дальнейшем привлекать авторов лучших экскурсий к обслуживанию групп и делегаций на международных мероприятиях высокого уровня.

Конкурс предполагает, что участники лично представят свои проекты экскурсий, а также продемонстрируют теоретическую подкованность и практические навыки взаимодействия с аудиторией. В конкурсе будет три номинации: «Экскурсия глазами молодых», «Экскурсионная мозаика» и «Виртуальная экскурсия». Участвовать могут как частные лица, так и организации — представители туристской индустрии.

Мероприятие проводится в три этапа: с 9 марта по 10 апреля организаторы собирают заявки и решают, кого допустить к участию. Затем с 11 по 28 апреля жюри оценит работы конкурсантов и на основе проведённого отбора со 2 по 12 мая предоставит лидерам предварительных этапов право провести открытые авторские экскурсии.

Заявку для участия в конкурсе и материалы необходимо направить до 10 апреля 2017 года на электронный адрес: 941438@mail.ru или электронный адрес Туристско-информационного центра Приморского края: primtravelinfo@mail.ru.