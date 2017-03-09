Сегодня четверг, 09 марта 2017 года, 17:52
Минтаевый бизнес "Дальморепродукта" уходит в "сети" москвичей
Минтаевый бизнес "Дальморепродукта" уходит в "сети" москвичей
В хабаровской квартире, где накануне взорвался газ, обнаружили труп
В хабаровской квартире, где накануне взорвался газ, обнаружили труп
В Приморье никак не могут начать суд над депутатом Маноконовым
В Приморье никак не могут начать суд над депутатом Маноконовым
Прокуроры нашли родственные связи в закупках хабаровского "Водоканала"
Прокуроры нашли родственные связи в закупках хабаровского "Водоканала"
В Хабаровском крае полицейского осудили за избиение задержанных
В Хабаровском крае полицейского осудили за избиение задержанных
Регионы:


Популярное
сегодня, 12:07
Во Владивостоке продавцы тюльпанов подсчитывают гигантскую прибыль
сегодня, 15:33
Жители Владивостока отстояли бесплатный проезд к своим домам
сегодня, 09:08
Пенсионеры Приморья получат "губернаторскую тысячу" с пенсией
сегодня, 11:02
Приморские рыбаки топят свои автомобили
сегодня, 08:23
Сегодня 15 улиц Владивостока останутся без света
сегодня, 14:32
Страсбург "заблокировал" возвращение ребёнка из Приморья в Донецк
сегодня, 10:14
Во Владивостоке завод "Радиоприбор" начали отключать от теплоснабжения
вчера, 23:05
Легендарный монстр возвращается на большие экраны Хабаровска
сегодня, 10:03
"Луч" совершил спортивный подвиг в Красноярске
вчера, 18:25
У грабителя банка в Уссурийске не оказалось при себе пояса шахида

Обсуждаемое
сегодня, 15:33
6

Жители Владивостока отстояли бесплатный проезд к своим домам
сегодня, 09:00
2

Путин установил особый порядок въезда иностранцев на Дальний Восток
сегодня, 09:08
2

Пенсионеры Приморья получат "губернаторскую тысячу" с пенсией
сегодня, 12:25
2

Хабаровские перевозчики не стали ждать лета для повышения цен
сегодня, 12:27
2

Житель Владивостока "заминировал" здание краевой администрации
сегодня, 08:40
1

Хабаровские любители крутить винилы принимают поздравления
сегодня, 12:23
1

Приморцев приглашают проверить себя на знания истории родной страны
сегодня, 15:50
1

Тигры держат в страхе посёлок в Хабаровском крае
полчаса назад
1

В Приморье никак не могут начать суд над депутатом Маноконовым
вчера, 18:25
У грабителя банка в Уссурийске не оказалось при себе пояса шахида
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Александр Галушка: на Дальнем Востоке живут талантливые женщины вчера, 09:30
Александр Галушка: на Дальнем Востоке живут талантливые женщины
Олег Кожемяко: Сахалин развивается во многом благодаря женщинам 07.03.2017
Олег Кожемяко: Сахалин развивается во многом благодаря женщинам
На Камчатке обсудили актуальные проекты рыбной отрасли 06.03.2017
На Камчатке обсудили актуальные проекты рыбной отрасли


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 68



Система Orphus

Минтаевый бизнес "Дальморепродукта" уходит в "сети" москвичей

Минтаевый бизнес "Дальморепродукта" уходит в "сети" москвичей
РРПК продолжает скупать дальневосточные активы
12 минут назад
Экономика | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: fishnet.ru

150 миллионов долларов готова выложить Русская рыбопромышленная компания (РРПК) за участника холдинга «Дальморепродукт» из Приморья – ДМП-РМ. Об этом накануне сообщила газета «Коммерсантъ». Факт сделки по минтаевому бизнесу подтверждают и источники РИА «Восток-Медиа».

Как сообщило деловое издание, Русская рыбопромышленная компания Максима Воробьёва и Глеба Франка со штаб-квартирой в Москве намерена приобрести бизнес-активы по добыче минтая у холдинга «Дальморепродукт» в Приморском крае. Покупка позволит промышленникам нарастить вылов минтая больше чем на 20 процентов.

Недавно Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство ООО РРПК-Д — дочерней структуры Русской рыбопромышленной компании — на покупку «минтаевого сегмента» «Дальморепродукта» – АО ДМП-РМ. Как подтвердили участники рынка, ДМП-РМ оперирует солидными квотами на добычу минтая, годовой оборот приближается к 60 тысячам тонн. По некоторым данным, стороны обговорили условия 150-миллионной (в долларах) сделки, но ещё не оформили процесс де-юре.

РРПК входит в топ-3 лидеров добычи рыбы в России. Ранее рыбный игрок приобрёл примерно за 350 миллионов долларов дальневосточные предприятия «Турниф» и «Интрарос», сформировав корпоративный Дальневосточный дивизион. В прошлом году флот компании выловил больше 222 тысяч тонн минтая и почти 45 тысяч тонн сельди. Если Русская рыбопромышленная компания приобретёт «дочку» крупнейшей некогда рыбной компании Дальнего Востока, то в состоянии увеличить добычу минтая на 20 процентов. Другие крупнейшие добытчики в данном сегменте экономики – «Океанрыбфлот» (Камчатка) и холдинг «Карат». Львиная доля минтая в РФ уходит на экспорт, чаще всего в КНР.

«Дальморепродукт» оперирует флотом из 20 судов, а также портовыми мощностями. Бенефициаром компании считается проживающий в Соединённых Штатах приморский предприниматель Дмитрий Дремлюга. Согласно данным системы СПАРК-Интерфакс, официально руководит минтаевым бизнесом ДМП гражданка Алёна Дремлюга. Владельцем ДМП-РМ является зарегистрированная в Сингапуре компания DVS-R PTE Ltd, уточняет РИА «Восток-Медиа».

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru