Минтаевый бизнес "Дальморепродукта" уходит в "сети" москвичей

150 миллионов долларов готова выложить Русская рыбопромышленная компания (РРПК) за участника холдинга «Дальморепродукт» из Приморья – ДМП-РМ. Об этом накануне сообщила газета «Коммерсантъ». Факт сделки по минтаевому бизнесу подтверждают и источники РИА «Восток-Медиа».

Как сообщило деловое издание, Русская рыбопромышленная компания Максима Воробьёва и Глеба Франка со штаб-квартирой в Москве намерена приобрести бизнес-активы по добыче минтая у холдинга «Дальморепродукт» в Приморском крае. Покупка позволит промышленникам нарастить вылов минтая больше чем на 20 процентов.

Недавно Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство ООО РРПК-Д — дочерней структуры Русской рыбопромышленной компании — на покупку «минтаевого сегмента» «Дальморепродукта» – АО ДМП-РМ. Как подтвердили участники рынка, ДМП-РМ оперирует солидными квотами на добычу минтая, годовой оборот приближается к 60 тысячам тонн. По некоторым данным, стороны обговорили условия 150-миллионной (в долларах) сделки, но ещё не оформили процесс де-юре.

РРПК входит в топ-3 лидеров добычи рыбы в России. Ранее рыбный игрок приобрёл примерно за 350 миллионов долларов дальневосточные предприятия «Турниф» и «Интрарос», сформировав корпоративный Дальневосточный дивизион. В прошлом году флот компании выловил больше 222 тысяч тонн минтая и почти 45 тысяч тонн сельди. Если Русская рыбопромышленная компания приобретёт «дочку» крупнейшей некогда рыбной компании Дальнего Востока, то в состоянии увеличить добычу минтая на 20 процентов. Другие крупнейшие добытчики в данном сегменте экономики – «Океанрыбфлот» (Камчатка) и холдинг «Карат». Львиная доля минтая в РФ уходит на экспорт, чаще всего в КНР.

«Дальморепродукт» оперирует флотом из 20 судов, а также портовыми мощностями. Бенефициаром компании считается проживающий в Соединённых Штатах приморский предприниматель Дмитрий Дремлюга. Согласно данным системы СПАРК-Интерфакс, официально руководит минтаевым бизнесом ДМП гражданка Алёна Дремлюга. Владельцем ДМП-РМ является зарегистрированная в Сингапуре компания DVS-R PTE Ltd, уточняет РИА «Восток-Медиа».