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В районе владивостокского Зелёного угла построят жилой комплекс

В районе владивостокского Зелёного угла построят жилой комплекс
Первый дом инвестор свободного порта обязуется сдать в конце нынешнего года
5 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

В микрорайоне Владивостока Зелёный угол, известном далеко за пределами Приморья благодаря близости крупнейшего  авторынка, возведут жилой комплекс. Этим готова заняться компания «Восточный луч», получившая статус резидента свободного порта Владивосток. Объём инвестиций составит 344,8 миллионов рублей. Первый дом планируется сдать в декабре 2017 года, еще два дома построят в июне 2018 года.

По словам директора компании Владислава Дарьинского, всего в течение 10 лет запланировано строительство 30 жилых домов эконом-класса.

«Преференции инвестора свободного порта позволяют существенно снизить издержки при строительстве. Благодаря этому мы готовы предлагать жилье с более низкой стоимостью по сравнению с рынком», – отметил он.

Квартиры в новом комплексе будут стоить дешевле, чем в других новостройках. Предположительно стоимость квадратного метра составит 48 тысяч рублей. То есть,  квартира площадью 52 квадратных метра будет строить 2,5 миллиона рублей. Часть квартир отводится для участников программы «Жилье для российской семьи», для которых стоимость квадратного метра составит 35 тысяч рублей.

На первом объекте комплекса уже заложен фундамент и возводится каркас. В новых квартирах уже будет цементная стяжка, пластиковые окна, входная дверь, межкомнатные перегородки, радиаторы отопления с горизонтальной разводкой, сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, включая все счетчики. Застройщик страхует каждую квартиру на полную стоимость на период строительства.

Первые этажи новых зданий полностью предназначаются для нежилых социально-значимых помещений. Здесь разместятся детские клубы, медицинские центры, фитнес-залы, спортивные площадки, детские игровые комплексы, магазины и другие социально значимые объекты. На остальных этажах предусмотрена планировка двух- и трехкомнатных квартир. Также предполагается создание открытых и закрытых парковок на придомовой территории жилого комплекса.

 
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