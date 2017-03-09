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Жительница Приморья сбежала после того, как подожгла дом

Жительница Приморья сбежала после того, как подожгла дом
Соседям за свой счёт пришлось восстанавливать коммуникации и проводку
только что
Общество | Приморский край
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Фото: предоставлено жителями дома

В редакцию РИА «Восток-Медиа» обратились приморцы, не желающие мириться с сажей и другими последствиями пожара в своём доме. В управляющей компании заверили, что ремонт скоро будет.

Жильцы дома № 11 в Почтовом переулке города Находки не могут найти соседку, которая случайно подожгла свою квартиру и сбежала. Инцидент произошёл ещё в начале этого года. 6 января одну из квартир охватило пламя. В итоге выгорело не только это помещение – огонь распространился и на общий коридор. В пострадавшей квартире проживала одинокая женщина, которая, по словам соседей, отличалась асоциальным поведением.

«Мы всё время боролись с ней. Она работала дворником и таскала с мусорки всякие вещи. Иногда приводила каких-то бомжей. Когда открывала дверь квартиры – оттуда дико воняло. Выгорело абсолютно всё, мы с трудом заставили её убрать сажу из её же квартиры. Где она находится сейчас – неизвестно», - рассказала владелица одной из квартир Ольга Рожкова.

По её словам, горела проводка рядом с плитой. Около квартиры также выгорели трубы, которые люди восстановили за свои деньги. Кроме этого, пришлось заново прокладывать кабели для Интернета. Теперь жители дома находятся в сложной ситуации – коридор до сих пор покрыт сажей, и во всех квартирах - неприятный запах. «Домоуправление отказывается делать ремонт - предлагает известь, а дальше - своими силами. А у нас - ни сил, ни навыков, ни инструментов. Дышим гарью и живём, как в штольне. Куда деваться со своей бедой?» - добавила Ольга Васильевна.

 

По словам сотрудников управляющей компании, оплатить ремонт должна виновница пожара, однако если в ближайшее время она не появится, то восстанавливать коридор будут нанятые ими специалисты. Произойдёт это весной, но позже, с потеплением.

Сейчас в квартирах на этаже проживает 10 человек, в том числе маленький ребёнок. Все они вынуждены дышать сажей. Загоревшаяся плита была электрической, при этом в Приморье нередко случались возгорания в подобных домах с газом. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в декабре прошлого года в крае проходили совместные мероприятия полиции, властей и управляющих компаний. Квартиры, в которых проживали граждане с асоциальным и девиантным поведением, переводили на электроснабжение


 
 
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