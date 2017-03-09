Во Владивостоке по инициативе Пушкарёва расширяется "Артэтаж"

6 апреля во Владивостоке состоится открытие четырёх новых выставочных залов в центре современного искусства «Артэтаж». Сейчас в старинном особняке на улице Адмирала Фокина, 25 завершены ремонтные работы, подрядчики устанавливают необходимое оборудование. Решение о создании городского учреждения принял глава Владивостока Игорь Пушкарёв.

380 квадратных метров – такова общая площадь новых выставочных залов. Здесь завершаются масштабные ремонтные работы. Рабочие обновили инженерные коммуникации, полы, стены. Особое внимание уделили элементам, сохранившимся в здании со времён постройки. Здесь сохранены медные таблички, коммуникационные трубы, кованые перила лестниц, метлахская плитка, уникальная лепнина, двери между помещениями, установленные в старинном доме изначально.

«Первые залы муниципального "Артэтажа" открыты 30 июня 2016 года, а в начале апреля мы представим горожанам уже все имеющиеся у нас залы центра современного искусства. Ремонт в доме на углу Адмирала Фокина и Океанского проспекта производился с максимальным уважением к замыслу его архитектора, – рассказала заместитель главы администрации Владивостока Елена Щёголева. – Владивостоку просто необходимо современное культурное пространство, где художники могли бы выставлять свои работы, где проходили бы выставки и презентации, тематические встречи и круглые столы. Поэтому глава Владивостока Игорь Пушкарёв принял своевременное решение – создать муниципальный центр современного искусства, основанный на коллекции известного галериста Александра Городнего. Он передал эту коллекцию в дар городу».





В совё время Игорь Пушкарёв поставил задачу: центр современного искусства должен располагаться в центре города. Вот почему для учреждения выбрано одно из старейших зданий Владивостока – дом Демби, который находится в самом сердце города. Теперь старинное здание, настоящая жемчужина архитектуры, наполнилось еще и интереснейшим содержанием. Сейчас в двух залах «Артэтажа» по-настоящему кипит творческая жизнь. Экспозиции сменяют друг друга каждые несколько недель, рассказали в муниципалитете.

«Выставки у нас расписаны на год вперёд, – отметил Александр Городний. – В новых залах разместятся постоянные экспозиции. Я, конечно, благодарен администрации и главе Владивостока Игорю Пушкарёву. С идеей о создании музея я обращался к разным людям. Игорь Сергеевич не просто вежливо выслушал, а воплотил её в жизнь».

6 апреля в новых выставочных залах «Артэтажа» (вход со стороны улицы АдмиралаФокина, 25) развернутся постоянные экспозиции. А в залах на Океанском проспекте, 9 по-прежнему работают временные выставки. Так, на 31 марта запланировано открытие персональной выставки Александра Анюхина «Я, пилигрим».